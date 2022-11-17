شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تأثير ارتفاع مستويات السكر في الدم على عينيك.. أعراض لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح مرض السكري مصدر قلق صحي عالمي، وهو حالة مزمنة تحدث عندما لا يتمكن جسمك من الاستفادة الفعالة من الأنسولين الذي ينتجه أو عندما يتوقف البنكرياس عن إنتاج كمية كافية من الأنسولين، في كلتا الحالتين هناك خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهذا قد يؤدي إلى مضاعفات صحية إذا لم يتم علاجه، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية يمكن أن يكون سببًا رئيسيًا للعمى والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وبتر الأطراف السفلية.

فى هذا التقرير نتعرف على اعتلال الشبكية السكري وكذلك الطرق العديدة التي يؤثر بها مرض السكري على العين، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

طرق تأثير ارتفاع السكر في الدم على عينيك

هناك عدة طرق يمكن أن يؤثر بها ارتفاع نسبة السكر في الدم أو مرض السكري على عينيك.

يمكن أن يتسبب الجلوكوز الزائد أو سكر الدم في مجرى الدم في تلف الأوعية الدموية والأعصاب التي تنتشر في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك العينين ويمكن أن يؤدي هذا إلى مجموعة من أمراض العيون بما في ذلك:

- الوذمة البقعية: يمكن أن يسبب تسرب الأوعية الدموية الناجم عن مرض السكري انتفاخًا في البقعة، مركز الشبكية المسئول عن الرؤية المستقيمة.

- إعتام عدسة العين: تراكم غائم في عدسة العين.

- الجلوكوما: تلف الأوعية الدموية في شبكية العين ، مما يؤدي إلى تكوين أوعية جديدة غير طبيعية.

- اعتلال الشبكية السكري: عندما تتسبب التغيرات في الأوعية الدموية في شبكية العين إما في تسرب الأوعية الدموية أو نمو غير طبيعي للأوعية الدموية الجديدة على سطح الشبكية.

ما هو اعتلال الشبكية السكري؟

مرض السكري يضر بشكل خاص بالطبقة الداخلية الحساسة للعين والتي تسمى شبكية العين ، مما يؤدي إلى الحالة المعروفة باسم اعتلال الشبكية السكري.

ويعاني 1 من كل 3 مرضى السكري من درجة ما من اعتلال الشبكية ، وهو السبب الرئيسي حاليًا للعمى.

تسلط Mayo Clinic الضوء أيضًا على شدة الحالة وتسلط الضوء على أنه يمكن أن تتحول من كونها بدون أعراض إلى التسبب في مشاكل خفيفة في الرؤية ومع ذلك ، إذا تركت دون علاج ، فقد تؤدي إلى العمى.

أعراض يجب الانتباه إليها

في حين أن علامات اعتلال الشبكية السكري قد لا تكون ملحوظة في المراحل الأولية ، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى عدة مضاعفات وتشمل هذه:

- عوامات أو بقع سوداء في رؤيتك

- تشوش الرؤية

- تذبذب الرؤية

- ثقوب في رؤيتك

- فقدان البصر