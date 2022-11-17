شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات: أسلوب الحياة النباتى ليس دائما الأفضل.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السنوات الأخيرة اتجه الكثير إلى التحول للنظام النباتى الذى يعتمد على تناول النباتات والخضراوات والفاكهة وقطع كافة اللحوم ومنتجاتها من نظامك الغذائي، بحجة أن اتباعك للنباتيين هو أفضل شيء يمكنك القيام به من أجل صحتك.

لكن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى أن اتباع نظام نباتي قد يكون ضارًا أيضًا بصحتك، خاصةً بدون مكملات ثقيلة.

وفقا لتقرير موقع " dailymail"، أظهرت الدراسات أن النباتيين أكثر عرضة لمواجهة كسور العظام وفقر الدم، لأن النظام الغذائي المقيد يفقدهم العناصر الغذائية الرئيسية التي يمكن أن توفرها منتجات الألبان واللحوم فقط بكميات عالية كافية.

بينما تشير بعض الأبحاث إلى أن النظام الغذائي النباتي قد يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو داء السكري من النوع 2، فإن أوجه القصور التي يسببها قد تزيد من احتمالية الإصابة بسكتة دماغية.

في السنوات الأخيرة، كانت هناك زيادة في الأطعمة النباتية عالية المعالجة - التي تم تصنيعها لتتذوق مثل الشيء الحقيقي - والتي يقول الخبراء إنها بنفس السوء ، إن لم تكن أسوأ ، على صحتنا.

ومع ذلك ، أظهرت الدراسات في السنوات التي تلت ذلك أن النباتيين أكثر عرضة للمعاناة من نظام غذائي ينقصه الكالسيوم مقارنة بأكل اللحوم - مما يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بهشاشة العظام ونقص الطاقة.

يحتاج جسم الإنسان إلى حوالي 1300 ملليجرام (مجم) من الكالسيوم يوميًا للحفاظ على صحة العظام، والتي يحصل عليها معظمها من الزبادي والجبن والحليب.

عندما يكون هناك نقص ، يبدأ الجسم في إعادة امتصاص الكالسيوم من العظام واستخدامه في وظائف أخرى مثل مساعدة العضلات على الانقباض أو تنظيم ضربات القلب.

حذرت دراسة أجريت عام 2020 من أن النباتيين أكثر عرضة للإصابة بكسر في الفخذ أو الكاحل أو أي تلف آخر في العظام في ساقهم بأكثر من الضعف .

كانوا يستهلكون ما يقرب من نصف كمية الكالسيوم اليومية مثل الذين يتناولون اللحوم ، حيث كانوا يستهلكون حوالي 611 مجم في اليوم مقارنة بـ 1،058 مجم بين آكلي اللحوم.

يعتقد العلماء الذين يقفون وراء البحث أن نقص استهلاك الكالسيوم كان وراء ارتفاع مخاطر الإصابة بالكسور بين النباتيين، كما أشاروا بإصبع الاتهام إلى فقدان الوزن السريع - وهي إحدى الفوائد التي تم الاستشهاد بها للنباتيين.

حذرت ورقة أخرى من عام 2022 أن النساء النباتيات أكثر عرضة لكسر الوركين في وقت لاحق من الحياة مقارنة بأكل اللحوم.

وشملت 26000 امرأة في منتصف العمر وكشفت أن أولئك الذين لا يأكلون اللحوم معرضون لخطر الإصابة بالكسور بنسبة 33 %، على الرغم من أن هؤلاء النساء ما زلن يستهلكن الحليب والبيض ، إلا أن النتائج تشير أيضًا إلى أن النباتيين أكثر عرضة للخطر.



.

فقر دم يتعرض النباتيون لخطر الإصابة بفقر الدم أعلى بكثير من أولئك الذين يتناولون اللحوم لأن وجباتهم الغذائية تقطع المنتجات الحيوانية ، والمصادر الرئيسية للحديد وفيتامين ب 12 اللازم لصنع خلايا الدم الحمراء

تحتاج النساء إلى حوالي 15 ملغ من الحديد يوميًا حتى سن 50 عامًا ، ولكن بعد انقطاع الطمث ينخفض ​​هذا إلى 8.7 ملغ. يحتاج الرجال إلى حوالي 8 ملليجرام في اليوم.

اللحوم الحمراء بما في ذلك لحم البقر والضأن ولحم الخنزير وكذلك الكبد والدواجن والسلمون غنية بالحديد وفيتامين ب 12.

لكن سيحتاج النباتيون إلى تناول كميات وفيرة من العدس والحمص والتوفو والحبوب المدعمة لتلبية احتياجاتهم اليومية الموصى بها.

يُعتقد بالفعل أن خُمس النباتيين يعانون من نقص في فيتامين ب 12 ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ، والتي حذر الأطباء من تعرضهم لخطر تلف الأعصاب الذي لا يمكن إصلاحه والذي قد يؤدي إلى خدر في اليدين والقدمين.

تساقط الشعر

هناك تقارير غير مؤكدة تفيد بأن النباتيين أكثر عرضة للإصابة بتساقط الشعر من الأشخاص الذين يتناولون اللحوم، على الرغم من أن الفرضية لم يتم دعمها بعد من خلال أي دراسات علمية دقيقة.

إذا كنت لا تأكل ما يكفي من الأطعمة الصحيحة أو أن جسمك لا يمتص ما يكفي من العناصر الغذائية ، فقد يؤدي ذلك إلى إفراغ مفرط، حتى لو كنت تعاني من نقص طفيف في المغذيات ، فإن الجسم يحجبها عن الشعر أولاً."

يتكون الشعر من الكيراتين ، وهو مصنوع من عدة بروتينات مختلفة موجودة في الأنسجة الحيوانية، يجادل العلماء بأن فيتامين ب 12 أو نقص الحديد يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تساقط الشعر ، لأن فقر الدم الذي يسببه قد يؤدي إلى وصول كمية قليلة جدًا من الأكسجين إلى مناطق مثل فروة الرأس.

قد يؤدي هذا إلى عدم قدرة بصيلات الشعر على إعادة نمو الشعر المفقود ، مما يؤدي إلى الصلع، ربطت العديد من الدراسات في السابق بين نقص المغذيات وتساقط الشعر ، بما في ذلك مقال نشر في عام 2019 وآخر من هذا العام .

الاكتئاب

تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن الأشخاص الذين تحولوا إلى نبات نباتي هم أكثر عرضة للاكتئاب من أولئك الذين يأكلون اللحوم.

وجدت إحدى الدراسات التي نُشرت هذا العام والتي استطلعت آراء 14000 برازيلي تتراوح أعمارهم بين 35 و 74 عامًا أن أولئك الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بمقدار الضعف - حتى لو كان لديهم نفس المدخول من العناصر الغذائية للحيوانات آكلة اللحوم.

كما وجد تحليل تلوي نُشر في عام 2020 وشمل 160.000 من آكلي اللحوم و 8500 ممتنع عن تناول اللحوم ، أن أولئك الذين قطعوا اللحوم من نظامهم الغذائي كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

يجادل العديد من العلماء بأن هذا غير مرتبط بالقيود الغذائية التي تأتي مع النباتيين.