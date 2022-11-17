شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ثلاثة أخماس سكان العالم أصيبوا بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن ثلاثة أخماس سكان العالم قد تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، وحمل 3 من كل 5 أشخاص حول العالم أجسامًا مضادة لكورونا في دمائهم اعتبارًا من سبتمبر 2021، وفقًا لمراجعة الملايين من اختبارات الدم الخاصة بالفيروسات.

وبحسب ما نشر موقع "Health"اكتشف مسئولو الصحة العامة حوالي 9.5 ٪ فقط من جميع حالات كورونا خلال تلك الفترة.قال الدكتور ويليام شافنر، المدير الطبي للمؤسسة الوطنية للأمراض المعدية بولاية ماريلاند الأمريكية: "في البداية على وجه الخصوص مع انتشار كورونا ، كان هناك إحجام كبير عن إرجاع الأمراض إلى كورونا، كان هناك شعور كبير في ذلك الوقت بأن الحالات المبلغ عنها كانت مبالغا فيها."

لاحظ الباحثون أن النطاق العالمي لعدوى كورونا ظل لغزا.

أكثر من مليون شخص ماتوا بسبب كورونا في الولايات المتحدة وأكثر من 6.5 مليون في جميع أنحاء العالم ، لكن لا أحد يستطيع تحديد عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا الجديد.

وقال شافنر الذي لم يشارك في الدراسة "هذا الفيروس يمكن أن ينتج عنه الكثير من الالتهابات بدون أعراض أو أعراض خفيفة."تعتبر اختبارات الأجسام المضادة في الدم المعيار الذهبي لقياس تعرض السكان للفيروس، إما من خلال العدوى السابقة أو من خلال التطعيم.

لذلك شرع الباحثون في رسم صورة أكثر دقة لعدوى كورونا ، بناءً على بيانات من 965 دراسة مختلفة لأجسام الدم المضادة أجريت في جميع أنحاء العالم بين يناير 2020 ومايو 2022. وشملت الدراسات أكثر من 5.3 مليون شخص تم اختبارها.

ووجدت الدراسة أن اختبارات الدم تظهر أن الحالات المبلغ عنها تتخلف دائمًا عن الإصابات الفعلية بكورونا، لا سيما في وقت مبكر من الوباء.

مع دخولنا العام الثالث لوباء COVID-19 ، يعد تنفيذ نظام أو شبكة عالمية" لإجراء اختبارات الدم الفيروسية على نطاق واسع "خطوة تالية حاسمة لرصد جائحة كورونا والمساهمة في التأهب لمسببات الأمراض التنفسية الأخرى الناشئة.

وأشار الباحثون إلى أن النتائج تظهر أيضًا أن أكثر من ثلث سكان العالم لا يزالون غير معرضين لكورونا، وبالتالي، معرضون لخطر الإصابة في المستقبل.

قال الدكتور آرون جلات، رئيس الأمراض المعدية في ماونت سيناي الأمريكية ، إن حقيقة أن كورونا منتشر على نطاق واسع ، وأن أوميكرون يمكنه إعادة إصابة الأشخاص رغم حماية الأجسام المضادة ، يعني أن كورونا أصبح جزءًا من حياة الإنسان في المستقبل.