شكرا لقرائتكم خبر عن عادات غذائية تفيد صحتك العقلية.. أبرزها الخضراوات والفواكه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشرح خبراء التغذية كيف يمكن أن يتسبب نظامك الغذائي في تفاعلات وعمليات كيميائية في جسمك تؤثر على صحتك العقلية، وما الأطعمة التي يجب تناولها بانتظام،

وقدم التقرير المنشور عبر موقع “thehealthy.” أبرز النصائح، ومنها:

-لا تركز على فقدان الوزن وركز على صحتك، لأن الدهون لها قدرة كبير على زيادة التركيز، والموارد في جسمك.

-تناول مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضراوات، حيث ثبت أنها تفيد الصحة العقلية من خلال التأثير الإيجابي على نوعية النوم، والمزاج، والإبداع، واحترام الذات، والتوتر، والقلق، وأعراض الاكتئاب، والصحة العقلية بشكل عام، وفقًا لبحث عام 2020 في مجلة Nutrients التي راجعها النظراء، ويعرف معظم الناس أن تناول الكثير من الفواكه والخضراوات مفيد لنا، وإنها توفر العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن ، وكذلك الألياف والماء، وتشارك هذه الأشياء في الكثير من التفاعلات والعمليات الكيميائية في أجسامنا التي تدعم وظائف المخ - بما في ذلك تغذية البكتيريا المفيدة في ميكروبيوم أمعائنا.

-دمج الأسماك في خطة الأكل :

إلى جانب تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات، أظهرت الأبحاث أن تناول الأسماك بانتظام يمكن أن يعزز الصحة العقلية ويقلل من خطر الإصابة بالخرف، و ثبت أن الدهون والأحماض الدهنية الأساسية الموجودة في الأسماك تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب وتمنع التدهور العقلي والمعرفي المرتبط بالعمر، ولذا يجب تناول حصة واحدة أو اثنتين من الأسماك الدهنية أسبوعيًا ، مثل السلمون والرنجة والماكريل والأنشوجة والسردين سيقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب ومرض الزهايمر ، وكذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية.