شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تدل على الإصابة بمرض السكر.. أبرزها العطش الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكر من الأمراض المزمنة الخطيرة في حالة عدم علاجه والتعرف على أعراضه، وهناك العديد من العلامات التي توضح حقيقة الإصابة بمرض السكر، وتعد جرس إنذار لك.

ووفقا لموقع “healthline” سنتعرف على

أبرز وأهم الأعراض المرتبطة بمرض السكر ومنها:

- العطش الشديد، يعد من أبرز الأعراض المرتبطة بمرض السكر، فيزداد فرص الشعور بالعطش المتزايد.

-كثرة التبول، فإذا كنت مصابا بمرض السكر فأنت أكثر عرضة للإصابة بالتبول بكثرة، وكل ذلك بسبب الكلي التي تقوم بترشيح الجلوكوز وامتصاصه، و عندما تكون مصابًا بداء السكري ، يكون لديك جلوكوز زائد وتعمل المستويات العالية من الجلوكوز كمدر للبول مما يؤدي إلى زيادة التبول .

- الشعور بالجوع بشكل شديد دون سبب.

-زغللة في العين، وهذا يعد من أعراض الإصابة بمرض السكر، حيث تنتفخ عدسة العين عندما ترتفع مستويات السكر في الدم ، ويحدث في هذا الأمرض حدوث زغللة في الرؤية.

- الشعور بالتعب الشديد، وهذا العرض يظهر ويصاب به الشخص عندما ترتفع نسبة السكر بالدم، ويصاحبه في الكثير من الأحيان بعض الأعراض وهي الغثيان ورائحة الفم الكريهة، وجفاف الفم.