شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تدل على الإصابة بمرض السكر.. أبرزها العطش الزائد والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لموقع “healthline” سنتعرف علىأبرز وأهم الأعراض المرتبطة بمرض السكر ومنها:
- العطش الشديد، يعد من أبرز الأعراض المرتبطة بمرض السكر، فيزداد فرص الشعور بالعطش المتزايد.
-كثرة التبول، فإذا كنت مصابا بمرض السكر فأنت أكثر عرضة للإصابة بالتبول بكثرة، وكل ذلك بسبب الكلي التي تقوم بترشيح الجلوكوز وامتصاصه، و عندما تكون مصابًا بداء السكري ، يكون لديك جلوكوز زائد وتعمل المستويات العالية من الجلوكوز كمدر للبول مما يؤدي إلى زيادة التبول .
- الشعور بالجوع بشكل شديد دون سبب.
-زغللة في العين، وهذا يعد من أعراض الإصابة بمرض السكر، حيث تنتفخ عدسة العين عندما ترتفع مستويات السكر في الدم ، ويحدث في هذا الأمرض حدوث زغللة في الرؤية.
- الشعور بالتعب الشديد، وهذا العرض يظهر ويصاب به الشخص عندما ترتفع نسبة السكر بالدم، ويصاحبه في الكثير من الأحيان بعض الأعراض وهي الغثيان ورائحة الفم الكريهة، وجفاف الفم.