شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح كيف يمكن لنظام إنقاص الوزن أن يأخذ منعطفًا غير صحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم يهتم بالصحة وأيضًا عالم مليء بالمعلومات الخاطئة، من السهل الخلط بين أن تكون نحيفًا وأن تكون بصحة جيدة. ففقدان الوزن يمكن أن يكون المفتاح لإدارة العديد من الحالات الحادة والمزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري على سبيل المثال لا الحصر، لكنها ليست دائمًا مرادفًا للصحة.

وبالمثل، قد لا تكون الحميات الغذائية لفقدان الوزن صحية دائمًا، حتى لو كانت تساعد في التخلص من أرطال الوزن الزائدة، فإن هذه الإجراءات قد تضر أكثر مما تنفع على المدى الطويل.

لطالما أكد الخبراء وفقا لموقع " timesnownews"، أهمية تناول الخضراوات والفاكهة الصحية - ومع ذلك، قد تختلف فكرة اتباع نظام غذائي متوازن ومغذي بالنسبة لبعض المتخصصين في الرعاية الصحية.

تضمنت النتائج ، التي تم تقديمها في أحدث الجلسات العلمية لعام 2022 لجمعية القلب الأمريكية ، تقييمًا لـ 116 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 35 و 58 عامًا.

تضمنت الدراسة جميع الأشخاص الذين يريدون إنقاص الوزن، طُلب منهم جميعًا مراجعة اختصاصي التغذية قبل استخدام أحد التطبيقات لملاحظة أن نظامهم الغذائي قد تم تضمينه لمدة عام كامل مع تتبع وزن الجسم ومستويات النشاط.

علاوة على ذلك، أعطى المشاركون أنفسهم درجات من 1 إلى 100 لتقييم مدى شعورهم بأن نظامهم الغذائي كان أساسًا مؤشر الأكل الصحي، وأظهرت النتائج أن 75 % من المشاركين كانوا يسجلون نظامهم الغذائي بشكل غير صحيح مع اعتقاد معظم الناس أن نظامهم الغذائي كان أكثر صحة مما صنفه الخبراء في الأصل.

صنف المشاركون نظامهم الغذائي على مقياس الصحة بمتوسط ​​درجات 67.6 من بين 100 - أعطى الباحثون بدلاً من ذلك درجة 56.4 بناءً على مؤشر التعليم العالي، بعد عام ، أبلغ المشاركون عن تحسن نظامهم الغذائي بمقدار 18 نقطة - ومع ذلك ، وفقًا للمقياس ، فقد تحسن بنقطة واحدة فقط.

أثناء الحديث عن الاختلاف، قال الخبراء إن الناس يعرفون أن تناول المزيد من الخضراوات أمر أساسي للحفاظ على صحتهم - ومع ذلك ، لا يزال الكثيرون لا ينتبهون إلى الإضافات مثل تتبيلات السلطة والإضافات مثل الخبز المحمص أو المملح أو السعرات الحرارية - مايونيز كثيف وأكثر، قد يكون هذا مشكلة حيث قد يشعر المرء أنه يأكل بشكل صحي وهذا هو السبب في أن المرء ينتهي به الأمر إلى تجاهل الأجزاء التي يمكن أن تساهم مرة أخرى في زيادة الوزن.

قال الباحثون إن الأكل الصحي لم ينته عند مجرد الفواكه والخضروات - فالتحكم في الحصص والإضافات المغذية لها دور حاسم تلعبه في النتيجة النهائية.