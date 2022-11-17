شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح من فايزر يحمى الرضع وكبار السن من فيروس المخلوى التنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فايزر، إن لقاحها التجريبي لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) أثبت فعاليته في الوقاية من الإصابات الشديدة عند الرضع بعد إعطائه في دراسة في المرحلة الأخيرة للأمهات الحوامل في النصف الثاني من الحمل، وذلك وفقا لموقع شركة فايزر وموقع وكالة رويترز.

يمكن أن تكون حقنة فايزر، إذا تمت الموافقة عليها، أول لقاح للأم متاح لتخفيف عبء المرض عند الرضع الصغار، تخطط الشركة لتقديمها للموافقة عليها بحلول نهاية عام 2022.

وقالت كينا سوانسون، نائب رئيس اللقاحات الفيروسية في شركة فايزر، يستفيد تطعيم الأمهات من القدرة على حماية الرضيع من اليوم الأول، وهو أمر مهم لأن ذروة دخول المستشفى عند هؤلاء الرضع بسبب فيروس الجهاز التنفسي المخلوي RSV هو حوالي شهر إلى شهرين من العمر.

وأوضحت الشركة، أن اللقاح لم يحقق الهدف الرئيسي الثاني للدراسة وهو الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي الأقل حده، وتتسابق شركات مثل Pfizer وشركة جلاكسو سميث كلاين GSK لتطوير لقاح ضد فيروس المخلوي التنفسي RSV، وهو سبب رئيسي للالتهاب الرئوي لدى الأطفال الصغار وكبار السن، حيث يجب أن يولد اللقاح مبيعات بمليارات الدولارات عند الموافقة.

تقدر البيانات، إن فيروس المخلوي التنفسي RSVيؤدى لدخول 58 ألف طفل دون سن الخامسة إلى المستشفيات الأمريكية كل عام.

التقى لقاح فايزر المرشح بواحدة من نقطتي النهاية الأساسيتين للدراسة، حيث أظهر فعالية بنسبة 81.8% في الوقاية من شكل حاد من أمراض الجهاز التنفسي السفلي عند الرضع في أول 90 يومًا، تضمنت علامات المرض الشديد في الدراسة مستويات الأكسجين المنخفضة للغاية، أو وضع جهاز التنفس الصناعي، أو وضعه في وحدة العناية المركزة، أو فقدان الوعي بسبب الفيروس المخلوي التنفسي.

ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، كانت نقطة النهاية التي لم تتم تلبيتها هي الحد من المرض عند الرضع الذي استلزم رعاية من قبل مقدم الرعاية الصحية، موضحة، إن عدوى الفيروس المخلوي التنفسي تتزايد بين الأطفال الصغار في الولايات المتحدة، كما لا يوجد حاليا لقاحات ضد فيروس المخلوى التنفسي RSV معتمدة، في أغسطس، قالت شركة فايزر إن لقاحح الفيروس المخلوي التنفسي RSV كان فعالًا بين كبار السن في دراسة في مرحلة أخيرة.

بينما قالت قالت شركة جلاكسو GSK في أكتوبر، إن اللقاح كان فعالا بنسبة 82.6 % في دراسة المرحلة الأخيرة التي شملت كبار السن.

قالت أنجيلا لوكين، رئيسة شركة فايزر الأمريكية، في مؤتمر في أكتوبر، إن الموافقة المحتملة على لقاح فايزر للنساء الحوامل وكذلك البالغين ستجعلها "الشركة الوحيدة التي لديها مؤشر خاص بالأم وكبار السن على حد سواء".

ووفقا لما ذكره موقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي" CDC"، إن فيروس الجهاز التنفسي المخلوي" RSV "، هو فيروس تنفسي شائع يسبب عادة أعراضًا خفيفة تشبه أعراض البرد، يتعافى معظم الأشخاص في غضون أسبوع أو أسبوعين، لكن الفيروس المخلوي التنفسي يمكن أن يكون خطيرًا، خاصة عند الرضع وكبار السن، حيث هو السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب القصيبات (التهاب المجاري الهوائية الصغيرة في الرئة) والالتهاب الرئوي (عدوى الرئتين) لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة في الولايات المتحدة.