شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب لارتعاش جفن العين ..منها الإجهاد ونقص المغنيسيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ارتعاش جفن العين ، هو أمر مزعج يحدث لمعظم الأشخاص، وهو عبارة عن تشنج متكرر لا إرادي في عضلات الجفن، عادة ما يحدث ارتعاش في الجفن العلوي، ولكن يمكن أن يحدث في كل من الجفن العلوي والسفلي، بالنسبة لمعظم الناس، تكون هذه التشنجات خفيفة للغاية وتشعر وكأنها شد لطيف على الجفن، وإليك الأسباب المحتملة لارتعاش جفن العين ، وفقا لما نشره موقع " healthnews ".

الإجهاد :

هذا هو السبب الأول الذي يجعل عينك ترتعش في معظم الحالات ، يتم حل الارتعاش الناجم عن الإجهاد من تلقاء نفسه، غالبًا ما تساعد النصائح للتخلص من التوتر مثل التأمل أو ممارسة الرياضة في تخفيف هذا الأمر.

عدم الحصول على قسط كاف من النوم :

الحصول على مزيد من النوم هو خيار العلاج المناسب لهذا النوع من ارتعاش العين.

الكافيين :

لطالما كان يُعتقد أن المنشطات تسبب ارتعاش العين - خاصةً عند تناولها بكميات زائدة، إذا قام الأفراد بتغيير عاداتهم في تناول الكافيين مؤخرًا ، يعتقد الخبراء أن هذا هو السبب غالبًا، يمكن أن يساعد التقليل في كثير من الأحيان على تهدئة تشنج الجفن.

نقص المغنيسيوم :

يساعد في الحفاظ على عمل عضلاتك بشكل صحيح ، لذلك غالبًا ما يكون النقص هو سبب تشنج العين، تشمل العلامات الأخرى لانخفاض مستويات المغنيسيوم اضطراب المعدة وتغير الشهية، إذا كان هذا هو السبب ، فقد يوصي طبيبك بمكمل غذائي للمساعدة في تقليل الارتعاش والتأكد من حصولك على الكمية الموصى بها من العناصر الغذائية المهمة.

عيون جافة:

يمكن أن ينتج جفاف العين عن مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك العدسات اللاصقة والأدوية وحتى العمر، وكلها يمكن أن تؤدي إلى نفضة مزعجة، الحل السهل هو الدموع الاصطناعية.

الأضواء الساطعة والرياح وإجهاد العين :

يمكن أن تتسبب كل هذه العوامل في حدوث تشنج ، ولكن غالبًا ما تكون هذه التشنجات مؤقتة وتهدأ عندما يختفي السبب.

خيارات العلاج للأشخاص الذين يعانون من ارتعاش العين:

ضغط دافئ على الجفن المصاب

تدليك لطيف للجفن المصاب

تقليل تناول الكافيين أو التوقف التام

الحد من التوتر

زيادة النوم اليومي

بالإضافة إلى ذلك ، هناك نوعان من العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية للعيون المتشنجة وهما مضادات الهيستامين وقطرات العين المرطبة .