ملعقة من عسل موناكا تمنحك 9 فوائد صحية تعرفي عليها

بيروت - نادين محمد - على الرغم من أن عسل مانوكا مختلف بعض الشيء عن العسل العادي إلا أنه أيضاً يحمل العديد من الفوائد الصحية أبرزها علاج تساقط الشعر، وحب الشباب والمساعدة على تخفيف أعراض القولون العصبي، إليك مجموعة من الفوائد الصحية لعسل مانوكا تعرفي عليها.



1. يقلل من تساقط الشعر

يتمتع عسل مانوكا بقدرة مذهلة على التئام الجروح من خلال نشاطه القوي المضاد للميكروبات - وقد أظهرت الدراسات أنه قد يساعد في الواقع على التئام بصيلات الشعر وتقويتها لمنع أو تقليل تساقط الشعر!

الصورة من موقع freepik

2. قتل العدوى

يحتوي هذا النوع المعين من العسل على مستويات عالية من النشاط المضاد للميكروبات يمكن أن يعمل على تشتيت البكتيريا وقتلها.

3. التئام الجروح

عسل مانوكا يمكنه قتل الالتهابات، سيساعد في الواقع في عملية التئام الجروح. عند استخدامه في تضميد الجروح، كما أنه مضاد للالتهابات، فهو يقلل من وقت الشفاء والتندب.

4. يمكنه علاج حب الشباب

عسل مانوكا له تأثير مضاد للالتهابات، فيمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب الناتج عن حب الشباب ليس ذلك فحسب، بل يمكن أن يساعد عسل مانوكا في إمداد المسام بالأكسجين، وإزالة البكتيريا وتحسين البشرة المعرضة لحب الشباب.

5. علاج ارتجاع المريء

هناك قائمة طويلة من الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت ممن يعانون من ارتجاع المريء بشكل متكرر. نظرًا لأن عسل مانوكا يقلل أيضًا من الالتهاب، ويعزز الشفاء وما إلى ذلك، فلا عجب أن يلجأ إليه الكثيرون كطريقة طبيعية لعلاج كل من ارتجاع الحمض والارتجاع المعدي المريئي.

الصورة من موقع freepik

6. علاج الحساسية الموسمية

إذا كنت شخصًا يعاني من الحساسية الموسمية، فقد يكون من الصعب السيطرة على الأدوية اليومية للمساعدة في تخفيف أعراضها وتكمن فائدة عسل موناكا أنه يعمل كمضاد طبيعي للهستامين، ويمكن أن يقلل عند تناوله بشكل منتظم من الحاجة إلى أدوية الحساسية المتاحة دون وصفة طبية.

7. جيد لصحة الفم

عسل مانوكا يساعد في تسوس الأسنان والوقاية من التهاب اللثة، ما عليك سوى مزج عسل مانوكا بالماء، ومضمضي فمك كما لو كنت تستخدمين غسول الفم بعد الوجبات لعلاج أسنانك ولثتك لفوائدها الصحية الفموية!

الصورة من موقع freepik

8. يخفف من أعراض القولون العصبي

متلازمة القولون العصبي (IBS) هي حالة منهكة لكنها شائعة بشكل لا يصدق يعاني منها الكثيرون. نظرًا لأن الأسباب والعلاجات تميل أيضًا إلى الاختلاف من شخص لآخر، فمن الصعب التوصل إلى دواء واحد يناسب الجميع لتخفيف الأعراض وتكمن فائدة عسل موناكا في تخفيف أعراض القولون العصبي، وتهدئة المعدة وتسهيل الهضم.



9. يمكن أن تساعدك على النوم

الصورة من موقع freepik

هل تبحثين عن طريقة للنوم بشكل أفضل في الليل؟ يساعدك عسل مانوكا على النوم من خلال تعزيز إنتاج وإفراز الميلاتونين في الدماغ.

يمكن أن يساعدك الميلاتونين أيضًا على النوم بشكل أسرع، لذا قبل أن تذهبي إلى الفراش، جربي بعض عسل مانوكا واتركيه يقوم بعمله.

المصدر : موقع forkly

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