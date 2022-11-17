شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تطلق الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات.. غدا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية بالأسبوع العالمى لمضادات الميكروبات 2022، في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر من كل عام، حيث تحدث مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) عندما تتغير البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات بمرور الوقت ولم تعد تستجيب للأدوية، مما يجعل علاج العدوى أكثر صعوبة ويزيد من خطر انتشار المرض والأمراض الشديدة والوفاة.

وقالت المنظمة في بيان، نتيجة لمقاومة الأدوية، تصبح المضادات الحيوية والأدوية الأخرى المضادة للميكروبات غير فعالة وتصبح العدوى صعبة أو مستحيلة العلاج بشكل متزايد، قدر الباحثون أن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تسببت في وفاة ما يقدر بنحو 1.27 مليون في عام 2019 .

وأضافت المنظمة، إنه تم الموافقة على خطة عمل عالمية لمعالجة المشكلة المتزايدة المتمثلة في مقاومة المضادات الحيوية والأدوية الأخرى المضادة للميكروبات في جمعية الصحة العالمية الـ 68 في مايو 2015، أحد الأهداف الرئيسية للخطة هو تحسين الوعي وفهم مقاومة مضادات الميكروبات من خلال التواصل الفعال والتعليم والتدريب.

وأكدت المنظمة، أن الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات (WAAW) هو حملة عالمية يتم الاحتفال بها سنويًا لتحسين الوعي والفهم لمقاومة مضادات الميكروبات وتشجيع أفضل الممارسات بين الناس، وأصحاب المصلحة وصناع السياسات، الذين يلعبون جميعًا دورًا حاسمًا في الحد من ظهور وانتشار المزيد من مضادات الميكروبات AMR

وأوضحت أن موضوع هذا العام هو "منع مقاومة مضادات الميكروبات معًا"، ندعو جميع القطاعات إلى تشجيع الاستخدام الحصيف لمضادات الميكروبات وتعزيز التدابير الوقائية التي تتصدى لمقاومة مضادات الميكروبات ، والعمل معًا بشكل تعاوني من خلال نهج الصحة الواحدة" One Health".