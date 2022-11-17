هل حبوب منظم السكر تُنزل الوزن؟

بيروت - نادين محمد - هناك الكثير من أدوية التحكم في مستويات السكر في الدم، لا تعمل فقط لهذا الغرض لمرضى السكر، بل قد تساعد أيضاً في عملية تخسيس الوزن، حيث تدعم تقليل الشهية، كما أن فكرة ضبط معدّل الأنسولين في الجسم في حد ذاتها قد تساعد على التخلص من الدهون.

ولهذا يبقى السؤال المهم هُنا، هل حبوب منظم السكر تنزل الوزن؟

حبوب منظم السكر ونزول الوزن

هناك أدوية شهيرة مثل الجلوكوفاج والميتفورمين، تشتهر باستخداماتها للمساعدة على إنقاص الوزن، ولكن لا توافق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مثل على الميتفورمين كدواء مستقل لفقدان الوزن.

وهناك فئة من أدوية السكري من النوع 2 لا تحسّن التحكم في نسبة السكر في الدم فحسب، بل قد تؤدي أيضًا إلى فقدان الوزن، ويُطلق على هذه الفئة من الأدوية عادةً ناهضات الببتيد 1 الشبيه بالجلوكاجون (GLP-1)، والفئة الثانية من الأدوية التي قد تؤدي إلى فقدان الوزن وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم هي مثبطات ناقل غلوكوز الصوديوم 2 (SGLT-2)، وتشمل هذه canagliflozin (Invokana) و ertugliflozin (Steglatro) و dapagliflozin (Farxiga) و empagliflozin (Jardiance).

ويمكن أن يختلف فقدان الوزن اعتمادًا على عقار GLP-1 الذي تستخدمه والجرعة، ولقد وجدت الدراسات أن جميع أدوية GLP-1 يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن بحوالي 10.5 إلى 15.8 رطل (4.8 إلى 7.2 كجم أو كجم) عند استخدام الليرلوتيد.

ووجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يستخدمون semaglutide ويحدثون تغييرات في نمط الحياة فقدوا حوالي 33.7 رطل (15.3 كجم) مقابل 5.7 رطل (2.6 كجم) بالنسبة لأولئك الذين لم يستخدموا الدواء.

ويتم أخذ أدوية السكري في فئة ناهضات GLP-1 عمومًا عن طريق حقنة (حقنة) تُعطى يوميًا أو أسبوعيًا وتشمل:

Dulaglutide (Trulicity) (أسبوعيًا)

الإصدار الممتد من Exenatide (Bydureon bcise) (أسبوعيًا)

Exenatide (Byetta) (مرتين يوميًا)

Semaglutide (Ozempic) (أسبوعيًا)

Liraglutide (فيكتوزا ، ساكسندا) (يوميًا)

Lixisenatide (Adlyxin) (يوميًا)

سيماجلوتيد (ريبلسوس) (يؤخذ عن طريق الفم مرة واحدة يوميًا)

طريقة عمل حبوب منظم السكر لنزول الوزن؟

تحاكي هذه الأدوية عمل هرمون يسمى الببتيد الشبيه بالجلوكاجون 1، وعندما تبدأ مستويات السكر في الدم في الارتفاع بعد أن يأكل شخص ما، تحفز هذه الأدوية الجسم على إنتاج المزيد من الأنسولين، ويساعد الأنسولين الإضافي على خفض مستويات السكر في الدم.

ويساعد انخفاض مستويات السكر في الدم في السيطرة على مرض السكري من النوع 2، لكن ليس من الواضح كيف تؤدي عقاقير GLP-1 إلى فقدان الوزن، ويعرّف الأطباء أن GLP-1 يبدو أنها تساعد في كبح الجوع، حيث تعمل هذه الأدوية أيضًا على إبطاء حركة الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، ونتيجة لذلك، قد تشعرين بالشبع بشكل أسرع ولمدة أطول، لذلك تأكلين أقل.

وإلى جانب المساعدة في التحكم في نسبة السكر في الدم وزيادة فقدان الوزن، يبدو أن مثبطات GLP-1s و SGLT-2 لها فوائد رئيسية أخرى، حيث وجدت الأبحاث أن بعض الأدوية في هذه المجموعات قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل قصور القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى، ولاحظ الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية تحسن ضغط الدم ومستويات الكوليسترول لديهم، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الفوائد ناتجة عن الدواء أم من فقدان الوزن.

الآثار الجانبية لأدوية مرضى السكر لنزول الوزن

الجانب السلبي لعقاقير GLP-1 هو أنه يجب أخذها جميعًا باستثناء واحد. ومثل أي دواء، هناك خطر حدوث آثار جانبية ، بعضها خطير. غالبًا ما تتحسن الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا مع استمرار تناول الدواء لفترة من الوقت.

تشمل بعض الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا ما يلي:

غثيان

التقيؤ

إسهال

يعد انخفاض مستويات السكر في الدم (نقص السكر في الدم) من المخاطر الأكثر خطورة المرتبطة بفئة GLP-1 من الأدوية، لكن خطر انخفاض مستويات السكر في الدم غالبًا ما يرتفع فقط إذا كنت تتناول أيضًا دواءً آخر معروفًا بخفض نسبة السكر في الدم في نفس الوقت، مثل السلفونيل يوريا أو الأنسولين.

ولا يُنصح باستخدام فئة GLP-1 من الأدوية إذا كان لديك تاريخ شخصي أو عائلي من الإصابة بسرطان الغدة الدرقية النخاعي أو أورام الغدد الصماء المتعددة، حيث ربطت الدراسات المعملية هذه الأدوية بأورام الغدة الدرقية في الفئران، ولكن ما لم يتم إجراء المزيد من الدراسات طويلة المدى، فإن الخطر على البشر غير معروف، كما لا يُنصح بها إذا كنت مصابًا بالتهاب البنكرياس.

يشار إلى الأدوية التي تمت مناقشتها بالفعل في الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2. هناك أيضًا دواء يحتوي على جرعة أعلى من الليراجلوتايد (ساكسندا) والذي تمت الموافقة عليه لعلاج السمنة لدى الأشخاص غير المصابين بداء السكري.

إذا كنت مصابًا بداء السكري وتساءلت عما إذا كان أحد هذه الأدوية قد يكون مفيدًا لكِ، فتحدث إلى طبيب السكري أو مقدم الرعاية الصحية أولاً، والمتابعة معه قبل تجربة أي شيء.

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المصدر: mayoclinic- healthline

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