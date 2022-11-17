شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك حيوانات أليفة.. اعرف كيفية تجنب عدوى الديدان الطفيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون لامتلاك حيوان أليف العديد من الآثار الإيجابية على صحتك، جسديًا وعقليًا، ومع ذلك، هناك أمراض يمكن أن ينقلها حيوانك الأليف إليك أو لعائلتك، أحدها عدوى الديدان الطفيلية، سنوضح كل ما تريد معرفته عن كيفية تجنب هذه العدوى في التقرير التالى وفقا لما نشره موقع " healthnews".

ما هي عدوى الديدان الطفيلية؟

الديدان الطفيلية هي مجموعة من الطفيليات التي تشمل عادة الديدان المستديرة (الأسكاريد) والديدان الخطافية، يمكن أن تسبب هذه الديدان التهابات داخل أمعاء حيوانك الأليف، بينما في بعض الأحيان يمكن أن تظهر على حيوانك الأليف أعراض العدوى مثل فقدان الوزن والقيء ورفض تناول الطعام ، يبدو أن العديد من الحيوانات الأليفة تتمتع بصحة جيدة.

كيف تنتقل عدوى الديدان الطفيلية؟

يتم تمرير بيض ويرقات هذه الديدان الطفيلية في براز حيوان أليف مصاب ويمكنها البقاء على قيد الحياة لشهور وحتى سنوات في تربة الحدائق والملاعب والساحات.

تحدث عدوى الدودة المستديرة بسبب ابتلاع البيض بشكل عرضي في التربة أو الرمل أو النباتات الملوثة، حيث إن يرقات الدودة الشصية تخترق الجلد عندما يجلس الناس أو يرقدون في مناطق ملوثة أو يمشون حفاة.

بشكل عام ، يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بعدوى الديدان الطفيلية لأنهم أكثر عرضة لوضع الأشياء الملوثة في أفواههم أو أكل الأوساخ أيضًا ، غالبًا ما يزحفون ويلعبون في التراب والرمل مما يزيد من مخاطرهم في المناطق الملوثة.

هل يجب تناول الأدوية المضادة للديدان؟

الأدوية الطاردة للديدان فعالة في علاج والقضاء على عدوى الديدان الطفيلية، ومع ذلك ، فإن العديد من هذه الأدوية شائعة الاستخدام لها آثار جانبية كبيرة ولا ينبغي استخدامها بشكل روتيني للوقاية من عدوى الديدان الطفيلية.

يجب استخدام هذه الأدوية فقط إذا تم تشخيص إصابتك بالديدان الأسطوانية أو الدودة الشصية في هذه الحالة ، سيصف طبيبك الدواء المناسب لك لا تتناول دواء مضاد للديدان دون مناقشة استخدامه مع طبيبك.

كيف أحمي نفسي وعائلتي؟

يعد التخلص من الديدان من حيواناتك الأليفة من قبل طبيب بيطري خطوة أولى أساسية، الحيوانات الأليفة الصغيرة هي الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهذه العدوى ويمكن للطبيب البيطري المساعدة في وضع جدول زمني لاختبار وعلاج حيواناتك الأليفة حسب الحاجة.

استخدم الأدوية الوقائية على حيواناتك الأليفة لمنعها من الإصابة وبالتالي تقليل خطر انتقال العدوى، تحدث مع طبيبك البيطري لتحديد أفضل استراتيجية وأدوية لحيوانك الأليف.

نظف بعد حيوانك الأليف عن طريق التخلص من البراز في كيس، من المهم تنظيف حديقتك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لتقليل خطر التلوث.

مارس عادات النظافة الشخصية الجيدة واغسل يديك دائمًا بعد اللعب بالخارج أو مع حيوانك الأليف، هذا مهم بشكل خاص لفعل ذلك قبل تناول الطعام.

انتبه جيدًا لأطفالك وحيواناتك الأليفة عندما يتفاعلون مع بعضهم البعض.