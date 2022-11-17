شكرا لقرائتكم خبر عن التدخين ووضع اللابتوب على الفخذين .. 8 عادات تدمر الحيوانات المنوية والان مع تفاصيل الخبر
وقدم التقرير أبرز وأهم العادات التي تؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية، ومنها:
- تناول اللحوم المصنعة، كالهبورجر والسوسيس والسجق، واللانشون والبسطرمة والبولوبيف، وغيرها من اللحوم المصنعة التي تتسبب في تعرض الحيوانات المنوية للضرر وضعف عددها، ولذا يجب تجنب تناولها.
- وضع الكمبيوتر المحمول على الفخذين يتسبب في انبعاث حرارة شديدة تتسبب في قلة عدد الحيوانات المنوية للرجال.
-السمنة والإفراط في تناول الطعام تتسبب في انخفاض عدد الحيوانات المنوية، ولذا عليك تجنب هذه العادة السيئة، وأيضا الحفاظ علي الوزن المثالي، وتجنب زيادة الوزن.
- التدخين يعد من العادات الخاطئة المسببة للإصابة بضيق وانسداد الأوعية الدموية النغذية للخصيتين، ولذا تقل عدد الحيوانات المنوية للرجل، وهذا يؤثر علي الإنجاب.
- تناول الأطعمة المعلبة فهي عالية السعرات الحرارية، وتحتوي علي مادة بيسفينول أ التي من دورها تقليل عدد الحيوانات المنوية.
-عدم ممارسة التماريين الرياضية، و قلة الحركة تعد من الأمور المسببة لقلة إنتاج الحيوانات المنوية، ولذا فالحركة تساهم في تنشيط حركتها بشكل ملحوظ.
- الإجهاد الشديد والعمل العمل لساعات طويلة قد يتسبب في انخفاض عدد الحيوانات المنوية، ولذا عليك أخذ القسط الكافي من الراحة، والابتعاد عن الضغط العصبي.
- الإكثار من الكافيين يعد من الحيل المضرة التي تتسبب في الإصابة بقلة عدد الحيوانات المنوة، ولذا عليك تقليل الافراط في تناول الكافيين.