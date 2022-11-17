شكرا لقرائتكم خبر عن التدخين ووضع اللابتوب على الفخذين .. 8 عادات تدمر الحيوانات المنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يتعرض بعض الرجال لقلة عدد الحيوانات المنوية، وهذا الأمر يتسبب في عدم القدرة علي الإنجاب، ويحتاج الرجل للتعرف علي الأسباب المؤدية للإصابة بضعف عدد الحيوانات المنوية، وتجنبها، وذلك وفقا لموقع “VERYWELLHEALTH”.

وقدم التقرير أبرز وأهم العادات التي تؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية، ومنها:

- تناول اللحوم المصنعة، كالهبورجر والسوسيس والسجق، واللانشون والبسطرمة والبولوبيف، وغيرها من اللحوم المصنعة التي تتسبب في تعرض الحيوانات المنوية للضرر وضعف عددها، ولذا يجب تجنب تناولها.

- وضع الكمبيوتر المحمول على الفخذين يتسبب في انبعاث حرارة شديدة تتسبب في قلة عدد الحيوانات المنوية للرجال.

-السمنة والإفراط في تناول الطعام تتسبب في انخفاض عدد الحيوانات المنوية، ولذا عليك تجنب هذه العادة السيئة، وأيضا الحفاظ علي الوزن المثالي، وتجنب زيادة الوزن.

- التدخين يعد من العادات الخاطئة المسببة للإصابة بضيق وانسداد الأوعية الدموية النغذية للخصيتين، ولذا تقل عدد الحيوانات المنوية للرجل، وهذا يؤثر علي الإنجاب.

- تناول الأطعمة المعلبة فهي عالية السعرات الحرارية، وتحتوي علي مادة بيسفينول أ التي من دورها تقليل عدد الحيوانات المنوية.

-عدم ممارسة التماريين الرياضية، و قلة الحركة تعد من الأمور المسببة لقلة إنتاج الحيوانات المنوية، ولذا فالحركة تساهم في تنشيط حركتها بشكل ملحوظ.

- الإجهاد الشديد والعمل العمل لساعات طويلة قد يتسبب في انخفاض عدد الحيوانات المنوية، ولذا عليك أخذ القسط الكافي من الراحة، والابتعاد عن الضغط العصبي.

- الإكثار من الكافيين يعد من الحيل المضرة التي تتسبب في الإصابة بقلة عدد الحيوانات المنوة، ولذا عليك تقليل الافراط في تناول الكافيين.