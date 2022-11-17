شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد صحية للبنجر .. أهمها تنشيط الدورة الدموية وخفض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر البنجر من الخضراوات الجذرية التي تأتي في عدة أنواع بما في ذلك اللون الأحمر الداكن والأصفر البرتقالي وأنواع بنجر السكر الأبيض، البنجر الأحمر الغامق هو الأكثر شيوعًا ، بغض النظر عن التنوع ، لدى البنجر الكثير ليقدمه لصحتنا، فهي غنية بالبوتاسيوم والنترات والألياف ومضادات الأكسدة، يعتقد العديد من الخبراء أنهم قوة لتدفق الدم في الدورة الدموية ، وتقليل الالتهاب ، ومسارات إزالة السموم في الجسم، وإليك ما يحدث لجسمك بالضبط عند تناول البنجر ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

خفض ضغط الدم

البنجر له تأثير فريد للغاية على ضغط الدم مقارنة بالخضراوات الأخرى، بسبب محتواها من البوتاسيوم والنترات ، فهي قوية بشكل خاص لخفض ضغط الدم، نعلم أن اتباع نظام غذائي غني بالنباتات يزيد البوتاسيوم ويخفض ضغط الدم، تشتهر النترات أيضًا بتوسيع الأوعية الدموية في الجسم ، مما يعني أن قلوبنا لا تضطر إلى العمل بجد لتدفق الدم.

يدعم صحة القناة الهضمية

يحتوي البنجر على ألياف محددة تغذي الميكروبيوم، مما يزيد من كمية وتنوع البكتيريا الجيدة لدينا، تظهر بعض الأبحاث أن البريبايوتكس قد تعزز تأثير البروبيوتيك - "البكتيريا الجيدة" - على صحة أمعائنا.

دعم التخلص من السموم الطبيعي

يدعم البنجر طريقنا الطبيعي للتخلص من السموم – الكبد، على الرغم من أن بعض شركات المكملات الغذائية قد تجعلك تعتقد بشكل مختلف ، إلا أن الكبد لدينا قادر تمامًا على إزالة السموم من أجسامنا بمفرده في الواقع ، هذه إحدى وظائفها الأساسية.

يقلل من الالتهاب

البنجر مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد على تحييد الخلايا التي قد تكون ضارة، ثبت أن مضادات الأكسدة تحمي من الخلايا السرطانية، الفواكه والخضراوات الملونة غنية بمضادات الأكسدة، يمثل كل لون فئة مختلفة من المركبات المضادة للالتهابات ، ولكل منها وظيفتها الخاصة في الجسم.

الهضم المنتظم

يحتوي البنجر على ألياف قابلة للذوبان ، مما يساعد على زيادة انتظام الحمام ويمنع الإمساك أو إدارته، بالنسبة لعملية الهضم ، يرتبط المزيد من الألياف بعادات الحمام العادية والوقاية من أمراض الجهاز الهضمي وبعض أنواع السرطان .

زيادة الدورة الدموية

يساعد على تدفق الدم إلى العضلات التي تحتاج إلى إصلاح بعد جلسات التمارين الرياضية، النترات الموجودة في البنجر مسؤولة عن زيادة تدفق الدم وفوائدها، البنجر مصدر للنترات ، والتي يتم تحويلها إلى أكسيد النيتريك في الجسم، يؤثر أكسيد النيتريك على توسع الأوعية ، أو زيادة تدفق الدم ، توسع القصبات ، مما يجعل التنفس أسهل.