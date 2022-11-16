شكرا لقرائتكم خبر عن عندك نزلة برد؟ نصائح غذائية مهمة أبرزها تناول عصير الرمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقلبات الطقس وزيادة برودته، تزداد فرص الإصابة والتعرض للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ولذا نقدم أبرز وأهم الأطعمة التي تساعد في العلاج من نزلات البرد الشديدة خلال تقلبات الطقس، وذلك وفقا لموقع “EATTINGWELL”..

وأشار التقرير، أن تناول الأطعمة التي يجب تناولها خلال إصابتك بنزلات البرد، يساعد بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، وبالتالي تقلل من حدة التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بنزلات البرد، ومنها:

يحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، وتعمل علي تحسين إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تساعد في الشفاء من الإصابة بنزلات البرد، ولذا يوصي بتناول كوب من شاي الزنجبيل، مما قد يساعد في تهدئة البرد.

غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التي لها دور فعال في تقليل أدوار البرد، ويساهم بشكل كبير في تقليل حدة التعرض لأي مضاعفات مرتبطة بنزلات البرد، كما أنه يعمل على تقوية الجهاز المناعي بالجسم.

يعد من الفواكه الجيدة الغنية بفيتامين سي، فتناوله يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقليل أعراض وحدة نزلات البرد والإنفلونزا، ولذا عليك تناوله بشكل دائم لتقوية مناعتك وحمايته من مضاعفات نزلات البرد الشديدة.

يحتوي علي مضادات للميكروبات ومضادات للبكتيريا، ولذا فتناوله يساهم بشكل كبير في تقوية المناعة، وتخفيف حدة أعراض البرد الشديدة، ولذا يمكنك تناوله بشكل دائم.