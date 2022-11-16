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القاهرة - سامية سيد - يتقلص دماغ الإنسان بمعدل 5٪ تقريبًا كل 10 سنوات بعد سن الأربعين، وهذا يمكن أن يكون له تأثير كبير على الذاكرة والتركيز، ويكون لبعض عوامل نمط الحياة تأثير أكبر من تأثير جيناتك على ما إذا كنت ستصاب بأمراض متعلقة بالذاكرة أم لا، فى هذا التقرير نتعرف على 7 نصائح لتقوية الذاكرة ومحاربة الخرف، بحسب موقع "cnbc".

7 قواعد لتقوية الذاكرة ومحاربة الخرف

1. الحفاظ على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول تحت السيطرة

ينبض قلبك ما يقرب من 115 ألف مرة في اليوم، ومع كل نبضة، يرسل حوالي 20 ٪ من الأكسجين في جسمك إلى عقلك.يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إضعاف عضلة القلب، وهو أحد الأسباب الرئيسية للسكتات الدماغية من الناحية المثالية ، يجب ألا يزيد ضغط الدم عن 120/80.يعتبر الكوليسترول أمرًا بالغ الأهمية لصحة دماغك وجهازك العصبي أيضًا. وتوصي جمعية القلب الأمريكية بقياس مستويات الكوليسترول في الدم كل أربع إلى ست سنوات.

2. إدارة مستويات السكر

سكر الدم هو الوقود الأساسي للدماغ ولكن الإفراط يمكن أن يدمر الأوعية الدموية والأنسجة، مما يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

3. الحصول على نوم جيد

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس النومي غير المعالج يزيدون من مخاطر فقدان الذاكرة لديهم بمعدل 10 سنوات قبل عامة السكان.

بالنسبة لمعظم الناس، يحتاج الدماغ السليم ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.

نصائح للنوم المعزز للذاكرة وتقوية المناعة:

-حافظ على جدول منتظم لوقت النوم والاستيقاظ.

-أوقف تشغيل الأجهزة قبل النوم بساعة.

-افعل شيئًا يبعث على الاسترخاء قبل النوم ، مثل الاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو القيام بتمارين التنفس.

-اذهب للخارج واحصل على ضوء الشمس الطبيعي بأسرع ما يمكن بعد الاستيقاظ.

4. تناول نظام غذائي مغذي

الأسماك الدهنية مثل السلمون

افوكادو

المكسرات

توت

الخضروات الصليبية مثل الجرجير والبروكلي والكرنب

5. لا تدخن

المدخنون معرضون لخطر الإصابة بالخرف بنسبة 30٪ أعلى من غير المدخنين، كما أنهم يعرضون من حولهم للخطر: يحتوي التدخين السلبي على 7000 مادة كيميائية - و 70 منها على الأقل يمكن أن تسبب السرطان.

إن بقايا دخان السجائر هي التي تخلق الرائحة المنبهة على الملابس أو في الغرفة هذه البقايا وحدها يمكن أن تنبعث منها مواد كيميائية سامة للدماغ.

6. قم بإجراء اتصالات اجتماعية

في دراسة حديثة، كان الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا والذين شاركوا بانتظام في المناسبات الاجتماعية الأخرى أقل عرضة لفقدان ذاكرتهم لكن لم يكن ذلك بسبب ما يأكلونه ، بل كان نتيجة للتواصل الاجتماعي المتكرر.

لتقليل العزلة والشعور بالوحدة ، يمكنك أيضًا تعزيز المواد الكيميائية في الدماغ مثل السيروتونين والإندورفين من خلال القيام بأعمال صغيرة لطيفة:

-تمنى الخير للآخرين.

-امدحه دون أن تتوقع أي شيء في المقابل.

-قم بإجراء مكالمة هاتفية مع شخص ما لا تتواصل معه عادةً.

7. تعلم مهارات جديدة باستمرار

الحفاظ على ذاكرة قوية لا يتعلق فقط بألعاب الدماغ مثل السودوكو والألغاز المتقاطعة.

مهارات التعلم واكتساب المعلومات هي طرق أكثر فاعلية لإنشاء روابط جديدة في الدماغ.

كلما زاد عدد الاتصالات التي تجريها ، زادت احتمالية الاحتفاظ بذاكرتك وتعزيزها.

عندما تفكر في تعلم شيء جديد ، تعامل معه كما تفعل مع تدريب اللياقة البدنية تريد تمرين عضلات مختلفة في أيام مختلفة. الشيء نفسه ينطبق على الدماغ.