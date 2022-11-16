شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية منع الالتهاب الرئوي لدى كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشيخوخة مرتبطة بالعديد من الظروف الصحية والأمراض المصاحبة، ويعد الالتهاب الرئوي أحد هذه الحالات التي يمكن أن تؤثر على نوعية حياة كبار السن وتؤدي إلى تحديات مثل ضعف الاستجابة المناعية والضعف.

العلامات والأعراض التي يجب الانتباه لها

بصرف النظر عن العمر وانخفاض المناعة، فإن كبار السن الذين يتعرضون لتلوث الهواء معرضون لخطر متزايد للتأثر، وفقًا للتقديرات حسب موقع " webmd"، فإن حوالي 1.6 مليون حالة وفاة بسبب الالتهاب الرئوي بين البالغين فوق سن الخمسين ناتجة عن تلوث الهواء والتدخين.

تشمل بعض العلامات التي يجب الانتباه لها السعال وضيق التنفس والحمى. نظرًا لعمرهم ، يصبح التشخيص أكثر صعوبة لأن العديد من الأعراض الموجودة لديهم تحاكي الحالات الأخرى، يمكن أن تظهر الحالة بشكل مختلف في هذه الفئة العمرية، على سبيل المثال ، يمكن أن يعاني كبار السن من الالتهاب الرئوي.

ضعف

ارتباك أو هذيان

سلس البول

قلة الشهية

بسبب الضعف المرتبط بالالتهاب الرئوي ، يكون كبار السن أيضًا عرضة للسقوط.

أنواع الالتهاب الرئوي التي يتعرض لها كبار السن

هناك ثلاثة أنواع من الالتهاب الرئوي عند كبار السن حسب الجراثيم التي تسببت فيه وأين تم اكتسابها.

الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع هو ما يمكن للمرء الحصول عليه خارج مرفق الرعاية الصحية.

الالتهاب الرئوي المرتبط بالرعاية الصحية هو ما يصابون به أثناء العلاج في المستشفى.

يحدث الالتهاب الرئوي الشفطي عندما يستنشقون الطعام أو اللعاب أو القيء في رئتيهم. يتعرض كبار السن الذين يعانون من اضطرابات البلع لخطر أكبر.

إدارة هذه الحالة في المنزل

في بعض الحالات ، يمكن علاج الالتهاب الرئوي في المنزل، توجد اليوم منظمات رعاية صحية تساعد في إدارة هذه الحالة لكبار السن في المنزل من خلال مقدمي رعاية ذوي خبرة. عندما تسبب البكتيريا ، توصف المضادات الحيوية، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الالتهاب الرئوي الفيروسي ، يتم توفير رعاية داعمة تشمل ترطيب الفم والرعاية الداعمة الأخرى.

الوقاية أفضل استراتيجية

هناك أيضًا حاجة إلى التركيز على استراتيجيات الوقاية التي يمكن أن تتجنب مخاطر الالتهاب الرئوي لدى كبار السن ، وبالتالي ، المراضة والوفيات المرتبطة بها. بعض الأشياء التي يجب تذكرها هي كما يلي.

التطعيم :

يعتبر لقاح المكورات الرئوية خطوة أولى مهمة في الوقاية من هذه الحالة. هناك نوعان من لقاحات المكورات الرئوية لكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، من المهم التأكد من استشارة أخصائي في حال كنت شخصًا يعاني من حالة صحية حالية، يعد الالتهاب الرئوي من المضاعفات المحتملة للأنفلونزا ، وبالتالي ، من الضروري أيضًا أخذ لقاح ضد هذا الأخير.

غسل اليدين بانتظام:

يمكن لنظافة اليدين أن تقطع شوطًا طويلاً في الوقاية من الالتهاب الرئوي والالتهابات الأخرى لأنها بكتيرية أو فيروسية بطبيعتها.

الإقلاع عن التدخين:

بالنسبة لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ولا يزالون يدخنون ، يمكن أن يؤدي إلى تلف الرئتين ويجعل من الصعب تجنب أو مكافحة عدوى الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي. هذا يجعل الإقلاع عن هذه العادة أكثر أهمية.

نمط حياة أكثر صحة :

يحتاج كبار السن إلى نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ونوم جيد من أجل صحة عامة ورفاهية أفضل، ستعمل هذه العادات على تحسين المناعة وتجعل من الممكن درء أي عدوى محتملة أو تجعلك قويًا بما يكفي لتجنب المضاعفات.