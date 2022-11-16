شكرا لقرائتكم خبر عن مش أى وجع تاخدله مضاد حيوى.. اعرف دوره وامتى يكون ضرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المضادات الحيوية هي أدوية قوية تستخدم لعلاج أمراض معينة ومع ذلك ، فإن المضادات الحيوية لا تعالج كل شيء ، والمضادات الحيوية غير الضرورية يمكن أن تكون ضارة.

وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicineهناك نوعان رئيسيان من الجراثيم التي تسبب معظم الالتهابات هذه هي الفيروسات والبكتيريا.

تسبب الفيروسات:

-رشح و برد

-سيلان الأنف

-معظم حالات السعال والتهاب الشعب الهوائية

-معظم التهاب الحلق

لا يمكن للمضادات الحيوية أن تقتل الفيروسات أو تساعدك على الشعور بالتحسن عندما يكون لديك فيروس.

تسبب البكتيريا:

-معظم التهابات الأذن

-بعض التهابات الجيوب الأنفية

-التهاب الحلق

-التهابات المسالك البولية

المضادات الحيوية تقتل بكتيريا معينة.

تسبب بعض الفيروسات أعراضًا تشبه الالتهابات البكتيرية ، ويمكن أن تسبب بعض البكتيريا أعراضًا تشبه الالتهابات الفيروسية و يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك تحديد نوع المرض الذي تعاني منه والتوصية بالنوع المناسب من العلاج.

ما هي البكتيريا المقاومة؟

في كل مرة تتناول فيها مضادًا حيويًا ، تقتل البكتيريا في بعض الأحيان ، تكون البكتيريا المسببة للعدوى مقاومة بالفعل للمضادات الحيوية الموصوفة وقد تصبح البكتيريا أيضًا مقاومة أثناء علاج العدوى لا تستجيب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وتستمر في التسبب في العدوى، من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن جسم الشخص يصبح مقاومًا لأدوية معينة ومع ذلك ، فإن البكتيريا وليس البشر هي التي أصبحت مقاومة للأدوية.

في كل مرة تأخذ أو تعطي طفلك مضادًا حيويًا دون داع أو بشكل غير صحيح ، فإنك تزيد من فرصة تطوير بكتيريا مقاومة للأدوية لذلك ، من المهم للغاية تناول المضادات الحيوية عند الضرورة فقط، بسبب هذه البكتيريا المقاومة ، فإن بعض الأمراض التي كانت سهلة العلاج أصبحت الآن شبه مستحيلة العلاج.

يمكن أن تطور البكتيريا مقاومة لبعض الأدوية:

-تحدث مقاومة الأدوية عندما تطور البكتيريا طرقًا للبقاء على قيد الحياة باستخدام الأدوية التي تهدف إلى قتلها أو إضعافها.

-إذا أصبحت الجرثومة مقاومة للعديد من الأدوية ، فقد يصبح علاج العدوى صعباً أو حتى مستحيلاً.

-يمكن لأي شخص مصاب بعدوى مقاومة لدواء معين أن ينقل هذه العدوى المقاومة إلى شخص آخر بهذه الطريقة ، يمكن أن ينتقل المرض الذي يصعب علاجه من شخص لآخر.

-في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي المرض المقاوم للمضادات الحيوية إلى إعاقة خطيرة أو حتى الموت.

-يمكن أن تحدث المقاومة إذا تم علاج العدوى البكتيرية جزئيًا فقط لمنع ذلك ، من المهم إنهاء تناول كامل وصفة المضادات الحيوية وفقًا للتعليمات ، حتى لو كان طفلك يشعر بالتحسن.

متى تحتاج المضادات الحيوية؟

يعتمد هذا السؤال المعقد ، الذي يجب أن يجيب عليه مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ، على التشخيص المحدد على سبيل المثال ، هناك عدة أنواع من التهابات الأذن يحتاج معظمها إلى مضادات حيوية ، لكن البعض الآخر لا يحتاج إليها تحدث معظم حالات التهاب الحلق بسبب الفيروسات نوع واحد ، التهاب الحلق ، الذي تم تشخيصه عن طريق اختبار معمل ، يحتاج إلى مضادات حيوية.

-يمكن أن تصبح العدوى الفيروسية الشائعة ، مثل السعال أو الزكام ، معقدة أحيانًا ويمكن أن تتطور عدوى بكتيرية ومع ذلك ، لا ينصح بمعالجة الالتهابات الفيروسية بالمضادات الحيوية للوقاية من الالتهابات البكتيرية بسبب خطر التسبب في مقاومة البكتيريا:

-تذكر أن المضادات الحيوية لا تعمل ضد نزلات البرد الفيروسية والإنفلونزا ، وأن المضادات الحيوية غير الضرورية يمكن أن تكون ضارة.

-تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن المضادات الحيوية واكتشف الاختلافات بين الفيروسات والبكتيريا ، ومتى يجب استخدام المضادات الحيوية ويجب عدم استخدامها.

-إذا تلقى طفلك مضادًا حيويًا ، فتأكد من إعطائه تمامًا كما هو موصوف لتقليل تطور البكتيريا المقاومة اجعل طفلك ينهي الوصفة الطبية بالكامل لا تتوقف عندما تختفي أعراض العدوى.

-لا تحتفظ أبدًا بالمضادات الحيوية المتبقية لاستخدامها "فقط في حالة". يمكن أن تؤدي هذه الممارسة أيضًا إلى مقاومة البكتيريا.

-لا تشارك المضادات الحيوية الخاصة بك مع شخص آخر أو تأخذ مضادًا حيويًا تم وصفه لشخص آخر.