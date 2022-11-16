شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تنذر مريض السكر بارتفاع نسبته بالدم منها الرغبة فى تناول الحلويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكر يعد من الأمراض الخطيرة التي يجب التعرف علي أعراضها وتجنبها حتي يحافظ المريض علي صحته بشكل جيد وقوي، وتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع “ HEALTHLINE” الطبي أبرز الأعراض التي تشير إلي ارتفاع نسبة السكر بالدم، ومنها:

- زيادة الشعور بالجوع، وزيادة الوزن، تعد من أعراض زيادة نسبة السكريات في الجسم، وهذا الأمر يزيد من فرص تعرضك للإصابة بتلف هرمونات الجسم، وارتفاع نسبة مستويات السكر بالجسم، ولذا عليك الحد من تناول السكريات.

- الشعور بالتعب الشديد، تعد من أعراض الإصابة بارتفاع السكر بالجسم، والذي يرجع السبب فيه إلي زيادة تناول كميات كبيرة من السكر، وهذا يزيد من الشعور بالجوع، وانخفاض مستويات الطاقة والشعور بالتعب الشديد.

- الرغبة الدائمة في تناول الحلويات تعني زيادة وارتفاع نسبة السكر في الدم، وأيضا يرجع إلي زيادة هرمون الدوبامين الذي يلعب دورا في زيادة الرغبة تجاه تناولك للحلويات، لذا يجب الحد من الإسراف والإكثار من تناول السكريات.

- ارتفاع ضغط الدم يعد من الأعراض التي يصاب بها البعض بعد تناولهم للأطعمة الغنية بالسكريات، فعند التعرض لارتفاع مستويات الجلوكوز في الجسم، يزداد فرص التصاق الدهون بالأوعية الدموية وبالتالي سهولة الإصابة بتصلب الأوعية الدموية والتعرض لارتفاع ضغط الدم.