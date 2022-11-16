شكرا لقرائتكم خبر عن قبل اقتراب الشتاء.. فوائد شاى الكركم للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب فصل الشتاء ، تتزايد الإصابة بالإنفلونزا والحمى وأمراض شائعة أخرى لهذا السبب ، يشدد الأطباء وخبراء التغذية على ضرورة الحفاظ على نظامنا الغذائي صحيًا وتغذيته في الشتاء، يقترحون تضمين المشروبات الساخنة والمنتجات الموسمية والأعشاب والتوابل الصحية في وجباتنا اليومية، يعد الكركم أحد المكونات الشائعة التي تجد طريقها إلى نظامنا الغذائي الشتوي، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

يعتبر الكركم من التوابل الشعبية في المطبخ ، وقد كان جزءًا من الممارسة الطبية التقليدية على مر العصور، لأن المكون محمّل بمضادات الأكسدة ومضادات الفيروسات ومضادات الالتهاب والخصائص المطهرة التي تساعدنا على الشفاء من الداخل، يحتوي الكركم على مركب يسمى الكركمين ، والذي ، وفقًا لكتاب "Healing Foods" الصادر عن DK Publishing ، يساعد على منع تلف الجذور الحرة والالتهابات في الجسم.

الفوائد الصحية للكركم:

يساعد الكركمين الموجود في الكركم على التخلص من السموم ، وتعزيز صحة المناعة ضد الأمراض الموسمية،يتم وصف المواد الكيميائية الموجودة في الكركم لمساعدتنا على الشفاء من نزلات البرد والجيوب الأنفية الشتوية وآلام المفاصل.

من المعروف أن خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات توفر لنا الراحة من التهاب الحلق خلال الموسم،الكركم هو من التوابل المولدة للحرارة والتي قد تساعد في تعزيز الأداء الأمثل للخلايا ، مما يجعلك تشعر بالدفء من الداخل ، وإليك كيفية إدراجه في نظامنا الغذائي اليومي.

إليك وصفة شاي الكركم المهدئة لتجربتها:

هذا الشاي العشبي صحي وسهل التحضير ويزودك بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية للصحة العامة، وأفضل جزء هو أن وصفة شاي الكركم الخاصة هذه تتضمن فوائد الزنجبيل والفلفل الأسود والعسل أيضًا.

كل ما عليك القيام به هو إضافة جميع المكونات (باستثناء العسل) في الماء الساخن وتغلي جيدا، صفي الشاي في كوب واخلطي بعض العسل فيه وتناوله.