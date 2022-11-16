شكرا لقرائتكم خبر عن العنب يحسن الذاكرة ويخفض ضغط الدم وعلى المرضى تناوله باعتدال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العنب يحتوى على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية المفيدة ، مثل أي فاكهة أخرى ، صحي ، طالما أنه يتم تناوله باعتدال، الشيء الوحيد الذي يجب أن تنتبه إليه حقًا هو محتوى السكر العالي ، والذي يمكن أن يتراكم بسرعة إذا كنت تلتهمه بكميات كبيرة، تحتوى 1/2 كوب (حوالي 16 حبة عنب) على حوالي 7.5 جرام من السكر ، وإليك إيجابيات وسلبيات تناول العنب ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

تحسين الذاكرة

العنب يحسن الذاكرة والتركيز ،تساعد المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في العنب على تقليل الإجهاد التأكسدي في الدماغ ، والذي يمكن أن يحمي عقلك من التدهور المعرفي وفقدان الذاكرة مع تقدمك في العمر.

يقلل ​​الالتهاب في جسمك

العنب مليء بمضادات الأكسدة مثل فيتامين ج وفيتامين ك والبوليفينول ومضادات الاكسدة والأنثوسيانين - وكلها يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب ومن المعروف أن العنب الأحمر - غني بالريسفيراترول وهو يساعد في الحماية من الالتهابات.

يحسن ضغط الدم

تناول وجبات خفيفة من العنب ، والتي يمكن أن تساعد في موازنة ضغط الدم لأنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ( كوب واحد من العنب يحتوي على 176 ملليجرام) ومنخفض في الصوديوم (أقل من جرامين في الكوب الواحد).

نوم أفضل ليلاً.

هذه الفاكهة تحتوي على كمية صغيرة من الميلاتونين ، الهرمون الذي يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ في الجسم، جرب تناول العنب قبل النوم بساعة أو ساعتين وتذكر ، كن على دراية بحجم حصتك أو قد تفرط في تناول السكر عن طريق الخطأ.

الإصابة باضطراب في المعدة

الفركتوز هو سكر طبيعي موجود في الفواكه ويمكن أن يسبب الغازات عند استهلاكه بكميات كبيرة، لذلك ، عندما تأكل الكثير ، قد تصاب بألم في المعدة بسبب الغاز، قد تلعب العفص الموجود في العنب ، الموجود في الجلد والبذور ، دورًا في اضطراب المعدة لأن هذه البوليفينول التي تحدث بشكل طبيعي يمكن أن تسبب الغثيان و الإسهال إذا تناوله الشخص بكميات كبيرة .