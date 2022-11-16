شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. لون الأظافر يشير إلى أمراض القلب والغدة الدرقية والكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المحتمل أنك تجرى فحوصات طيبية لقياس ضغط الدم والسكر والنبض، يمكن أن تعطيك هذه القراءات الشائعة مؤشرًا على صحتك العامة، لكن هناك مؤشرا صحيا آخر قد لا تكون على دراية به، ويمكن أن يكون علامة على مجموعة متنوعة من المشكلات، وهو أظافرك، ويمكن أن تكون التغييرات فى مظهر الظفر مؤشرًا على مجموعة من الحالات، وفقا لما نشره موقع healthnews.

الأعراض التى يمكن أن تظهر على أظافرك وتشير إلى مشكلة خطيرة:أظافر بيضاء

سيكون لون أظافرك أبيض عند الأطراف بشكل طبيعى، ومع ذلك إذا كانت أظافرك بيضاء بالكامل أو شاحبة بشكل ملحوظ، فقد تكون هذه علامة على..

أمراض الكبد مثل التهاب الكبد

مخازن البروتين منخفضة فى الجسم (نقص ألبومين الدم)

فشل كلوى

قصور القلب الاحتقانى

مرض السكرى

أظافر شاحبة

يمكن أن تكون هذه علامة على مرض خطير مثل..

فقر دم

فشل القلب الاحتقانى

مرض الكبد

سوء التغذية

أظافر صفراء

غالبًا ما تتحول الأظافر إلى اللون الأصفر بعد استخدام طلاء الأظافر لفترات طويلة من الزمن، ومع ذلك يمكن أن تكون الأظافر الصفراء أيضًا علامة على..

العدوى الفطرية

التهاب الشعب الهوائية المزمن

مرض الرئة

مرض السكرى

الصدفية

مرض الغدة الدرقية

أظافر زرقاء

إذا كانت أظافرك ذات صبغة زرقاء، فقد تكون هذه علامة على أن جسمك لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين، يمكن أن يكون أيضًا أحد الآثار الجانبية لعقار تتناوله، أو علامة على..

مشاكل فى الرئة (مثل انتفاخ الرئة)

مشاكل قلبية

عدوى بكتيرية فى الظفر

مرض ويلسون (حالة وراثية تسبب ارتفاع مستويات النحاس فى الجسم)

خطوط حمراء فى الظفر

قد يكون هذا نتيجة لعدة شروط ، منها..

صدفية

العدوى الفطرية

عدوى صمام القلب

التهاب الأوعية الدموية (التهاب الأوعية الدموية)

خطوط داكنة تحت الظفر

إذا لاحظت خطوطًا داكنة فقد تكون هذه علامة على سرطان الجلد ومن المهم أن ترى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور.

الأظافر المتشققة

إذا أصبحت أظافرك هشة أو إذا انقسمت بشكل متكرر، فقد يكشف ذلك..

مرض الغدة الدرقية

صدفية

التلامس المتكرر مع الماء (مثل غسل اليدين وغسل الأطباق والاستحمام وما إلى ذلك)

الآثار الجانبية للدواء

عندما يصاحب التشقق أو الانقسام لون أصفر ، يمكن أن يكون السبب عدوى فطرية