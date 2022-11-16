أعراض اعتلال الشبكية من السكري وكيف تحمي نفسك 

بيروت - نادين محمد - أصبح مرض السكري مصدر قلق صحي عالمي وقد يصاب به الطفل عندما لا يتمكن جسمك من الاستفادة الفعالة من الإنسولين الذي ينتجه أو عندما يتوقف البنكرياس عن إنتاج كمية كافية من الإنسولين.

ما يثير القلق بشأن هذا المرض هو أنه لا توجد طريقة واحدة يمكن أن يؤثر بها ارتفاع نسبة السكر في الدم على جسمك. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، يمكن أن يكون سببًا رئيسيًا للعمى والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وبتر الأطراف السفلية.

ارتفاع نسبة السكر في الدم

هناك عدة طرق يمكن أن يؤثر بها ارتفاع نسبة السكر في الدم أو مرض السكري على عينيك. يمكن أن يتسبب الجلوكوز الزائد أو سكر الدم في مجرى الدم في تلف الأوعية الدموية والأعصاب التي تنتشر في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك العينان. يمكن أن يؤدي هذا إلى مجموعة من أمراض العيون بما في ذلك:

- الوذمة البقعية: يمكن أن يسبب تسرب الأوعية الدموية الناجم عن مرض السكري انتفاخًا في البقعة، مركز الشبكية المسؤول عن الرؤية المستقيمة.

- إعتام عدسة العين: تراكم غائم في عدسة العين.

- الجلوكوما: تلف الأوعية الدموية في شبكية العين، مما يؤدي إلى تكوين أوعية جديدة غير طبيعية.

- اعتلال الشبكية السكري: عندما تتسبب التغيرات في الأوعية الدموية في شبكية العين إما في تسرب الأوعية الدموية أو نمو غير طبيعي لأوعية دموية جديدة على سطح الشبكية.

مرض السكري

يضر مرض السكري بشكل خاص بالطبقة الداخلية الحساسة للعين والتي تسمى شبكية العين، مما يؤدي إلى الحالة المعروفة باسم اعتلال الشبكية السكري.

وفقًا للطبيب، يعاني 1 من كل 3 مرضى سكري من درجة ما من اعتلال الشبكية، وهو السبب الرئيسي حاليًا للعمى.

الأعراض التي يجب الانتباه إليها

في حين أن علامات اعتلال الشبكية السكري قد لا تكون ملحوظة في المراحل الأولية، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى عدة مضاعفات. وتشمل هذه:

- عوامات أو بقع سوداء في رؤيتك

- تشوش الرؤية

- تذبذب الرؤية

- ثقوب في رؤيتك

- فقدان البصر

الوقاية من اعتلال الشبكية السكري

يمكن لأي شخص يعاني من مرض السكري أن يمنع أو يقلل من خطر الإصابة باعتلال الشبكية السكري.

يمكن أن يساعد تغيير نظامك الغذائي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتخلي عن عادات نمط الحياة غير الصحية في التحكم في مستويات السكر في الدم، وبالتالي المساعدة في منع مشاكل العين المرتبطة بالسكري.

الحاجة لفحص العين بشكل منتظم

يعتقد الخبراء أن فحص عينك بانتظام يمكن أن يساعد في اكتشاف أي مشاكل متعلقة بالعين. خاصة إذا كنت تعانين من مرض السكري، فمن الأهمية بمكان أن يقوم طبيبك بفحص عينيك.

المصدر : موقع timesofindia

مصدر الصور : موقع freepik

اقرئي أيضا : استشاري طب وجراحة العيون يحذر من "سارق النظر الصامت"