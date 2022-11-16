4 أعشاب لتنظيف الرحم من الالتهابات

بيروت - نادين محمد - تعاني غالبية النساء في مراحل مختلفة بحياتهن من حدوث التهابات في منطقة الرحم، وقد يحدث ذلك بسبب تغيّر الهرمونات، أو العادات الصحية الخاطئة، وكذلك التعّرض للتوتر والضغوطات اليومية، خلافاً عن مشاكل الحمل والولادة، وغيرها.

وعادة ما تكون علاجات الأعشاب هي الوصفات الأكثر أماناً لاعتمادها، ولهذا إليك أعشاب لتنظيف الرحم من الالتهابات.

أعشاب نبات القراص Nettle

نبات القراص هو أحد النباتات التي تحتوي على فيتامينات ومعادن، فهو غني بنسبة عالية من الحديد، وهو مغذي بعمق للجسم، ومفيد بشكل خاص للرحم قبل وبعد الدورة الشهرية، وكذلك للخصوبة وبعد الولادة، وحالات الإجهاض، التي قد تتسبب في التهابات بالرحم.

كما قد يدعم نبات القراص أيضًا صحة الكلى، وقد يزيل التهابات المسالك البولية وهو فعال في تقليل الحساسية الموسمية التي تصيب النساء في هذه المنطقة.

ويمكن الاستمتاع بأعشاب نبات القراص بعدة طرق، إذ يمكنك تناولها طازجة (أو مجففة) كشاي أو كغذاء أو كمسحوق مستخلص.

أوراق التوت الأحمر

توت العليق غني بالعديد من المركبات القوية المضادة للأكسدة، بما في ذلك فيتامين ج، كيرسيتين، حمض الإيلاجيك، كما يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأخرى، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ك والكالسيوم والحديد.

كما أن أوراق التوت الأحمر هي عشب يستخدم بشكل شائع أثناء الحمل، وعلى الرغم من أنه ليس من الناحية الفنية مسكنًا للألم، فقد ساعدت الأوراق عددًا لا يحصى من النساء في المخاض، واللواتي يعانين من متلازمة ما قبل الدورة الشهرية، والانتفاخ قبل الحيض، وتدفقات الدورة الشهرية الغزيرة، وانتباذ بطانة الرحم.

وللحصول على أفضل النتائج، جربي استخدام الأوراق الطازجة أو المجففة، وإذا لم يكن متوفرًا، فاستمتعي به كشاي.



أعشاب شاتافاري SHATAVARI

أعشاب شاتافاري مفيدة للغاية في كبح الإجهاد البدني والنفسي المرتبط غالبًا بالاختلالات الهرمونية والاضطرابات الإنجابية لدى النساء، كما تساعد على موازنة الدورة الشهرية البطيئة أو التدفق الغزير.

وبناءً على الدراسات الحالية، قد تحسن هذه الأعشاب الصحة الإنجابية العامة، ويساعد في حدوث مضاعفات مثل متلازمة تكيس المبايض، والعقم.

يمكن تناوله في صورة شاي أو كبسولة.



أعشاب الجينسنغ الأنثوي DONG QUAI

يساعد الجينسنغ الأنثوي في حل مشاكل التهاب الرحم، خاصة في أوقات التقلصات، وعدم انتظام دورات الطمث، ومتلازمة ما قبل الدورة الشهرية ، وأي تقلصات في الدورة الشهرية والعضلات ، وأعراض انقطاع الطمث.

فهذا العشب النسائي القوي لديه القدرة على دعم تنظيم مستويات هرمون الاستروجين - سواء كانت مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا - لتقوية الرحم، وتحسين توتر الرحم، وتنظيم الدورة الشهرية.

وفي الطب الصيني ، ثبت أنه يحسن عدد خلايا الدم الحمراء، وهو أمر مفيد بعد الدورة الشهرية لتجديدها بسرعة، كما يخفف حالة الركود للرحم تلك التي يؤدي في كثير من الأحيان إلى متلازمة تكيس المبايض وانتباذ بطانة الرحم وخراجات المبيض والأورام الليفية الرحمية.

نصيحة "الجميلة": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج يجب استشارة طبيب مختص.

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المصدر: thechalkboardmag

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