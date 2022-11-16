حمية بلاند تخلصي من وزنك الزائد في 3 أيام 

بيروت - نادين محمد - لا يعني النظام الغذائي أنه يجب عليك تناول الأطعمة التي لا تحمل طعماً أو مذاقاً جيداً، ولكن إذا كنت ترغبين في تقليل الأطعمة الحارة والدهنية، يمكن أن يكون هذا النظام الغذائي مناسبًا لك تمامًا، يمكنك تناول مجموعة من الأطعمة الصحية ذات المذاق الجيد. في ما يلي خطة النظام الغذائي لمدة 3 أيام.

اليوم الأول

الإفطار (8 صباحًا): شريحتان من الخبز الأبيض مع زبدة الفول السوداني و 1 موز.

الغداء: (12 م) سمك السلمون مع الجزر في صلصة الكمثرى المعلبة + الأرز الأبيض.

وجبة خفيفة بعد الغداء (4 مساءً): نصف كوب زبادي قليل الدسم.

العشاء (7:30 مساءً)، طحين المعكرونة وكرات التوفو مع الزبدة ورش الأعشاب.

اليوم الثاني

الإفطار (8 صباحًا): 1 بيضة مخفوقة + 1 توست بالسمن + 1 كوب عصير جزر.

الغداء (12 م): صدر دجاج مشوي مع فطر مشوي وهليون.

وجبة خفيفة بعد الغداء (4 مساءً): 1 موزة.

العشاء (7:30 مساءً): سلطة بطاطا حلوة مع صلصة منخفضة السعرات الحرارية + سمك القد المسلوق.

اليوم الثالث

الإفطار (8 صباحًا): 2 دقيق أبيض وبان كيك قليل الدسم.

الغداء (12 م): حساء الاسكواش المخلوط مع الأفوكادو.

وجبة خفيفة بعد الغداء (4 مساءً)" 1 كوب من عصير الفاكهة المصفى أو اللبن.

العشاء (7:30 مساءً): مكرونة بالتونة والأعشاب.

من أهم الأطعمة التي يجب تجنب تناولها في النظام الغذائي التالي هي رقائق البطاطس البطاطا مقلية، بعض الخضروات مثل البروكلي والسبانخ والخضروات مثل الطماطم والتوت والتين.

يحتوي النظام الغذائي على أطعمة خفيفة على المعدة أو بطانة الأمعاء، كما أنه خال من الأطعمة الدهنية والمالحة والحارة. وعادة ما يستخدم لمن يعانون من الحموضة وقرحة المعدة.



يتكون هذا النظام الغذائي في الغالب من الأطعمة المطبوخة جيدًا أو المسلوقة أو المشوية أو المخبوزة أو المطبوخة في الميكروويف أو المطهية أو المحمصة.

من المهم مضغ هذه الأطعمة بشكل صحيح لتجنب إرهاق الجهاز الهضمي، وتجنب الحبوب الكاملة والأطعمة المقلية والنيئة والمشروبات الغازية والكافيين؛ لأنها يمكن أن تهيج بطانة الأمعاء وتسبب لك الشعور بعدم الراحة.

المصدر : موقع stylecraze

مصدر الصور : موقع freepik

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