شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض وعلاجات الالتهاب الرئوى عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الالتهاب الرئوى عند الأطفال هو عدوى تسبب التهابًا فى الأكياس الهوائية فى الرئتين، تمتلئ هذه الأكياس الهوائية بالسوائل أو الصديد، ما يؤدى إلى سعال وحمى وألم فى الصدر، وغالبًا ما يحدث الالتهاب الرئوى بسبب عدوى الجهاز التنفسى العلوى مثل الأنفلونزا، التى تنتشر إلى الرئتين، ويمكن أن يحدث الالتهاب الرئوى عند الرضع والأطفال أيضًا بسبب عدوى بكتيرية، وفقا لما نشره موقع verywellhealth.

الأسباب

عادة ما ينتج الالتهاب الرئوى عند الأطفال عن عدوى بكتيرية أو فيروس، وفى حالات نادرة يمكن للأطفال أيضًا أن يصابوا بالالتهاب الرئوى بسبب الطعام أو السوائل أو الغازات أو الغبار أو الفطريات.

أنواع الالتهاب الرئوىالالتهاب الرئوى الجرثومى

ينتج الالتهاب الرئوى الجرثومى عن عدوى بكتيرية فى الرئتين، تشمل أكثر أنواع البكتيريا شيوعًا التى يمكن أن تؤدى إلى الالتهاب الرئوى عند الأطفال ما يلى..

العقدية الرئوية، والتي يمكن أن تسبب مرض المكورات الرئوية

المكورات العقدية من المجموعة ب ، سبب شائع للعدوى الشديدة عند الأطفال حديثي الولادة

المكورات العنقودية الذهبية ، والتي يمكن أن تسبب التهابات في صمامات القلب والعظام

العقدية من المجموعة أ ، والتي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى التهاب الحلق

الالتهاب الرئوى الفيروسى

عادة ما يبدأ الالتهاب الرئوى الفيروسى كعدوى فى الجهاز التنفسى العلوى، ثم ينتشر بعد ذلك إلى الرئتين ويسبب الالتهاب الرئوى، وتشمل فيروسات الجهاز التنفسى التى يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوى ما يلى..

الفيروس المخلوى التنفسي (RSV) ، وهو السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب القصيبات والالتهاب الرئوي عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة.

فيروسات الأنفلونزا

Adenovirus، الذي يسبب أعراض تشبه أعراض البرد.

ومن الممكن أن يتحول الالتهاب الرئوي الفيروسي إلى التهاب رئوي جرثومي.

أسباب وعوامل خطر الالتهاب الرئويأعراض

يتميز الالتهاب الرئوي عمومًا بسعال عميق، ومن المرجح أن يسعل طفلك المخاط، غالبًا ما يتقيأ الأطفال والرضع المخاط الذى ابتلعه.

وتشمل العلامات الشائعة الأخرى للالتهاب الرئوى عند الأطفال ما يلى

حُمى

وجع الصدر

إعياء

قلة الشهية

قشعريرة

صداع الرأس

توعك

فى الالتهاب الرئوى الجرثومى، يبدو أن هذه الأعراض تظهر فجأة، فى حين أن الأعراض أكثر تدريجيًا وتتفاقم ببطء بمرور الوقت فى الالتهاب الرئوى الفيروسى.

العلاج

يشمل علاج الالتهاب الرئوي الجرثومي المضادات الحيوية، بينما غالبًا ما يتم شفاء الالتهاب الرئوي الفيروسي من تلقاء نفسه، إذا وصف طبيب الأطفال الخاص بك مضادًا حيويًا لطفلك ، فتأكد من إعطاء الوصفة الطبية بالكامل حسب التوجيهات، قد يكون من المغري إيقاف الدواء بمجرد أن يبدأ طفلك في الشعور بالتحسن، لكن من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى مقاومة المضادات الحيوية ولا ينصح به.

وتشمل العلاجات المنزلية التي يجب تجربتها شرب الكثير من السوائل الصافية مثل الماء أو المرق، واستخدام مرطب الهواء البارد ، وتجربة رذاذ أو قطرات الأنف المالحة.