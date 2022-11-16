شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسباب الشعور بالتهاب الحلق عند الاستيقاظ وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب التهاب الحلق فى حدوث ألم أو حكة أو تهيج فى الحلق ويزداد الألم سوءا عند البلع، وأكد الدكتور جوراف شاتورفيدى، طبيب الطب الباطنى بولاية إلينوى، أن السبب الأكثر شيوعا لهذه الحالة هو عدوى فيروسية أو بكتيرية، أو أسباب أخرى، وفى التقرير التالى نوضح أسباب الشعور بالتهاب الحلق فى الصباح، وفقا لما نشره موقع "healthnews".

وتتضمن بعض الأسباب الشائعة ما يلى..

جفاف

حمض ارتجاع

الحساسية

التعرض للتدخين

أدوية معينة

أنواع مختلفة من الالتهابات - البكتيرية والفيروسية

وأضاف الدكتور شاتورفيدى أن الهدف الرئيسى من تقييم التهاب الحلق هو استبعاد الحالات الخطيرة والتأكد من عدم وجود أعراض معدية حادة مثل الصرير والصوت المكتوم والحمى وحتى تصلب الرقبة، ومن المهم أيضًا تحديد نوع العدوى، سواء كانت فيروسية أو بكتيرية، وغالبًا ما يكون للعدوى الفيروسية أعراض أخرى مثل سيلان الأنف وانسداد الصدر وحكة فى العينين، وغالبًا ما يكون للعدوى البكتيرية مثل التهاب الحلق أعراض مثل الحمى.

وتتضمن بعض خيارات العلاج..

اشرب المزيد من الماء إذا كانت المشكلة تتعلق بالجفاف.

الغرغرة بالماء الدافئ والملح.

تجنب تناول وجبات كبيرة قبل النوم إذا كانت المشكلة هى ارتجاع المرىء.

عالج المشكلة، إذا كانت المشكلة تتعلق بالحساسية.

جرب رذاذ الحلق أو قطرة السعال.

فى بعض الحالات، ستختفى المشكلة وليس من الضرورى الاتصال بالطبيب فى حالات أخرى، يكون الحصول على رعاية فورية أمرًا بالغ الأهمية.