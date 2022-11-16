شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تشعر الحامل بألم في البطن؟ الإمساك أبرز الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم البطن خلال فترة الحمل يعد من الأعراض المزعجة، والتي تشعر المرأة بالقلق اعتقادا أنه من الأعراض المرتبطة بالإجهاض،

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز الأسباب المؤدية لهذا الأمر وفقا لموقع “everydayhealth”.

أسباب ألم البطن أثناء الحمل

- ألم الرباط المستدير، الناتج عن الضغط الذي يتعرض له الرباط المستدير، الممتد من الرحم إلى الفخذ، عندما تقوم الحامل بتغيير وضعية جسدها، وينتج ألم عن تمدد الرحم في الثلث الثاني من الحمل، لاستيعاب حجم الجنين.

- الإمساك، يعرضك لألم البطن، والسبب تراكم الغازات الناتج عن الإمساك، الذي تصاب به الكثير من النساء بسبب ارتفاع مستويات هرمون البروجسترون الذي يؤثر على الجهاز الهضمي.

- انقباضات براكستون هيكس التي تشعر بها الحوامل لتوسع عنق الرحم، وهذا النوع غير مضر ولا خطر.

أما عن أسباب ألم البطن الخطيرة أثناء الحمل فأسبابها التالي:

- الحمل خارج الرحم، يعد من الأمور المسببة لألم في البطن، والكتف، والم عند التبول والتبرز، والنزيف، فتشخيص الحامل بهذه الحالة يكون بين الأسبوع الرابع إلي الثاني عشر من الحمل.

- إجهاض، فآلام البطن عند الحامل في الأسبوع الثالث عشر، قد تكون مؤشرًا على الإجهاض، خاصةً إذا كانت تحدث كل 5 أو 20 دقيقة، ويصاحبها نزيف مهبلي.

- انفصال المشيمة، الذي يسبب خروج سائل دموي من المهبل والشعور بآلام الظهر ونزول ماء الجنين.

- تسمم الحمل، يحدث في أغلب الأحيان بعد الأسبوع العشرين، تعاني فيه الحامل من ارتفاع ضغط الدم وزيادة البروتين في البول وألم في الجزء العلوي من البطن والغثيان والقيء.