شكرا لقرائتكم خبر عن أغذية مفيدة لمرضى السكري لتعزيز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من مرض السكري، فقد يؤثر ذلك على استجابتك المناعية، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، يمكن أن تساعدك العديد من الأطعمة الخارقة في بناء مناعة بطريقة خالية من السكر، وبالتالي تساعد في الحياة النشطة مع مرض السكري.

يُعد الغذاء والنشاط البدني المناسبان جزءًا مهمًا من نمط الحياة الصحي عند الإصابة بمرض السكري.

من المهم للغاية أن تكون واعيًا باختيار الطعام اذا كنت مصابًا بمرض السكري لتنمية المناعة، لأن التغذية والكربوهيدرات يمكن أن تختلف احتياجات الجميع ، يمكنك ملء طبقك بأي من الأطعمة التالية الصديقة لمرض السكري والأمراض المقاومة للأمراض وفقا لموقع " thehealthsite"

الحمضيات

عادة ما يلجأ الناس إلى فيتامين سي عندما يشعرون بنزلة برد لأنه يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقاوم العدوى، تعد الفواكه مثل الجريب فروت والبرتقال واليوسفي والليمون من العناصر الغذائية القوية. ومع ذلك ، فمن الأفضل تناول الفاكهة الكاملة بمحتواها من الألياف بدلاً من تناول العصير.

اليقطين

غالبًا ما يتم تجاهل القرع، باعتباره خضراوات مملة، لا يعرف الكثير من الناس أنه مصدر غني بشكل لا يصدق لمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعزز المناعة مثل الفيتامينات A و C و E. وظيفة.

البصل والثوم

لا يجعل البصل والثوم وجبات الطعام أكثر مذاقًا فحسب ، بل إنها محملة أيضًا بمضادات الأكسدة التي تحارب الفيروسات والبكتيريا، يحتوي الثوم أيضًا على مركبات كبريتية فريدة تدعم أنظمة إزالة السموم الطبيعية في الجسم.

عين الجمل

بينما يتم استهلاكها لتحسين صحة الدماغ ووظائفه ، فإن الجوز مفيد بنفس القدر في تعزيز المناعة. تُعزى فوائد هذا الجوز بشكل رئيسي إلى وجود الدهون الصحية - أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين هـ، هذه العناصر الغذائية مفيدة جدًا نظرًا لخصائصها المضادة للالتهابات ، وتساعد في الحفاظ على صحة القلب ، والتحكم الصحي في نسبة السكر في الدم أيضًا!