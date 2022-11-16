شكرا لقرائتكم خبر عن ما سبب رائحة الجسم الكريهة ورائحة العرق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العرق هو الحاجز ضد البكتيريا الموجودة على الجلد، كما أنه يرطب بشرتنا، وتبرد أجسامنا من خلال عرقنا، عندما نتعرق، تنتقل حرارة أجسامنا إلى سطح الجلد من خلال قطرات العرق من حيث تتبخر، هذا يجعل بشرتنا تشعر بالبرودة ويخفض درجة حرارة الجسم، ومع ذلك ، يمكن أن تكون هناك احتمالية أن تكون رائحة عرقنا كريهة، في هذا التقرير نتعرف على أسباب رائحة العرق الكريهة، بحسب موقع "Health".

لدينا غدد عرقية منتشرة في جميع أنحاء الجسم وتطلق العرق

ومن بين جميع الغدد ، توجد غدد إفراز بكثرة في جميع أنحاء الجسم. تنتج هذه الغدد العرقية معظم العرق ، لكنها لا تحتوي على رائحة ومع ذلك ، فإن العرق الناتج من الغدد الأخرى قد يحمل رائحة.

ما الذي يسبب رائحة الجسم الكريهة ورائحة العرق؟

* نظرًا للأطعمة التي نأكلها (يمكنك تجربة بعض الأطعمة التي تقلل العرق أيضًا!)

* مشكلة طبية أساسية

* قلة النظافة

العلامات الحمراء لرائحة الجسم التي تحتاج إلى عناية طبية

1. كثرة التعرق أو الملابس المبللة بالعرق، حتى عندما تكون نشيطًا بدنيًا أو في مكان دافئ.

2. التعرق المنتظم أو الملابس المبللة بالعرق عندما لا تكون نشيطًا بدنيًا أو في مكان دافئ.

3. عندما يتعارض مع الأنشطة اليومية مثل محاولة الكتابة بالقلم أو استخدام الكمبيوتر.

4. إذا كنت تتعرق أثناء النوم.

5. بشرتك رطبة باستمرار في مكان رطب غير حار.

6. كثرة التهابات الجلد حيث تتعرق أكثر.

7. عند ملاحظة تغير في الرائحة مثل رائحة الفواكه أو الأمونيا.

8. تغير مفاجئ في رائحة الجسم أو زيادة التعرق.

العرق أمر طبيعي ورائحة الجسم ليست كذلك

بحسب الخبراء فإن العرق طبيعي ما لم تظهر عليك أي من هذه الأعراض ومع ذلك ، إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات الحمراء ، فأنت بحاجة إلى زيارة الطبيب وإخباره عن هذه الأعراض.

في بعض الأحيان ، قد تتسبب بعض الحالات في تغيير رائحة العرق. على سبيل المثال ، إذا كان شخص ما مصابًا بمرض السكري ، يمكن لرائحة الجسم أن تأخذ رائحة الفواكه عند الإصابة بالحماض الكيتوني.

مع أمراض الكبد أو الكلى، قد تكون الرائحة شبيهة برائحة الكلور بسبب تراكم السموم.