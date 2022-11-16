شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على إصابة طفلك بالفيروس المخلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتشر الفيروس المخلوي التنفسي بين الأطفال مؤخراً فى جميع أنحاء العالم، والفيروس المخلوي التنفسي يمكن أن يكون خادعًا، فهو يبدأ في الظهور مثل أي نزلة برد أخرى في مرحلة الطفولة، وبالنسبة لمعظم الأطفال الذين يصابون به، يظل الفيروس المخلوي التنفسي خفيفًا، لكن قد يصاب بعض الأطفال بحالات شديدة منه تستوجب دخول المستشفى، بحسب ما ذكر موقع "Health".

فى هذا التقرير نتعرف على كيفية التفرقة بين الفيروس المخلوى التنفسى ونزلة البرد.

قالت الدكتورة جيسيكا إريكسون، أخصائية الأمراض المعدية للأطفال في مستشفى ولاية بنسلفانيا هيلث للأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية، إن موسم 2022-2023 الفيروس المخلوى التنفسي يبدو أنه بدأ مبكرًا للغاية، مع ظهور الحالات في أغسطس وسبتمبر.

علامات مبكرة للفيروس المخلوى التنفسي

هناك علامات وأعراض يجب البحث عنها، ولكن في البداية يظهر الفيروس المخلوى التنفسي مع علامات لنزلات البرد والأنفلونزا أو كورونا: سيلان الأنف والاحتقان والسعال والحمى ويمكن أن يظهر أيضًا الإسهال وقلة الشهية والصداع.

وقالت إريكسون إن كل ذلك يعني أنه "لا توجد طريقة لإخبار المنزل أو حتى في عيادة طبيبك إذا كان الطفل مصابًا بفيروس المخلوى أو الأنفلونزا أو كورونا أو بعض الفيروسات الأخرى ، دون اختبار".

ولكن نظرًا لأن ممرات الجهاز التنفسي لديهم أصغر بكثير من تلك الخاصة بالأطفال الأكبر سنًا أو البالغين ، فإن الأطفال الصغار جدًا والرضع هم أكثر عرضة للإصابة بحالة تتطور إلى شيء خطير.

عندما يحدث ذلك ، قد يحتاج المرضى إلى الأكسجين أو حتى جهاز التنفس الصناعي لمساعدتهم على التنفس.

وأضافت إريكسون: "يمكن أن يعاني كبار السن في بعض الأحيان من مشاكل خطيرة من الفيروس المخلوي التنفسي أيضًا ، وخاصة كبار السن جدًا ومرضى السرطان والبالغين الذين يعانون من مشاكل في الجهاز المناعي لكن في الغالب ، الأطفال الصغار أكثر تأثراً."

مرة أخرى، ستبدو معظم الحالات وكأنها نزلة برد، ثم تتحسن بمرور الوقت.

في هذه الحالة ، ربما لا يكون من المنطقي اختبار الطفل لفيروس RSV (اختبار مسحة الأنف) ، حيث لا يوجد علاج جيد بخلاف الراحة والتغذية السليمة والترطيب.

علامات الفيروس المخلوى التنفسي الشديدة التي يجب البحث عنها

قد تعني أعراض معينة أن الفيروس المخلوي التنفسي لدى الطفل يزداد سوءًا.

قالت إريكسون: "عندما تبدأ في رؤية أدلة على أنه شيء أكثر من مجرد سعال عندما يسعل الطفل بشدة يتقيأ ، أو عندما يسعل بشدة ، لا يمكنه تناول الطعام.

بالنسبة للطفل الصغير الذي يرضع من الثدي أو يتغذى من الزجاجة ، إذا كان أنفه مسدوداً لدرجة أنه لا يستطيع ذلك فقد حان الوقت للاتصال بالطبيب ، لأن الطفل قد يحتاج إلى "رعاية طبية".