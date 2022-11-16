شكرا لقرائتكم خبر عن لو اكتشفت إصابتك بمرض باركنسون.. 5 حاجات لازم تعملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مرض باركنسون عبارة عن اضطراب يتفاقم تدريجيًا ويؤثر على الجهاز العصبي وأجزاء الجسم التي تسيطر عليها الأعصاب.وتبدأ الأعراض ببطء وقد يكون أول الأعراض ظهورًا رعشة لا تكاد تلاحظ في يد واحدة فقط، وحدوث الرعاش من الأعراض الشائعة، لكن الاضطراب قد يسبب أيضًا تيبّسًا وبطئا في الحركة.

وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicineهناك سبعة أشياء يجب القيام بها الآن ، وفقًا للخبراء في مركز جونز هوبكنز لمرض باركنسون واضطرابات الحركة وهى:

1:راجع أخصائي

إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فمن المهم أن ترى أخصائي اضطرابات الحركة، خاصة إذا كنت تعاني من أعراض مزعجة تظل دون علاج على الرغم من العلاجات الحالية. لا يجب أن يكون هذا هو طبيبك المعتاد أو طبيب الأعصاب الأساسي سيكون أخصائي اضطرابات الحركة على رأس العلاجات الجديدة والتطورات في العلاجات.

سيكون لدى الأخصائي النطاق والمعرفة الكاملان بما يحدث في مجال مرض باركنسون. أظهرت الأبحاث أن تلقي الرعاية من أخصائي اضطرابات الحركة يطيل من متوسط العمر المتوقع والوقت الذي يسبق وصولك إلى المراحل الأكثر إعاقة لمرض باركنسون.

2:امنح نفسك الوقت للتكيف

بمرور الوقت ، من المحتمل أن تصبح خبيرًا في مرض باركنسون - لكن في الوقت الحالي ، أنت مبتدئ امنح نفسك وقتًا للتشخيص وكل ما قد يعنيه الانغماس فيه ثم تعلم: اسأل طبيبك عن المعلومات التي يمكنك أخذها إلى المنزل وقراءتها ، وابحث عن أشخاص آخرين مصابين بمرض باركنسون في مجتمعك أو عبر الإنترنت للتحدث معهم

3: كن صادقا

بينما لا تحتاج إلى إخبار كل شخص تعرفه على الفور ، حاول تجنب الدافع لإخفاء تشخيصك تمامًا من المهم لرفاهيتك على المدى الطويل أن تنفتح على الأصدقاء والزملاء والأحباء.

4: تعزيز النشاط

لا تنتظر حتى تصبح الأعراض مزعجة أكثر قبل أن تحاول مواجهتها بالتمرين أو العلاج الطبيعي.

إذا غيرت حياتك لتصبح أكثر نشاطًا الآن ، فستزيد من فرصك في البقاء نشيطًا لفترة أطول.

5: تتبع الأعراض الخاصة بك

انتبه لجسمك وكيف يتفاعل مع الأدوية والعلاجات الأخرى ، وكيف تشعر في أوقات معينة من اليوم أو بعد أنشطة معينة،هذا مهم بشكل خاص عند تلقي أدوية جديدة أو تعديل الجرعات. الأمر متروك لك لتخبر طبيبك بما ينجح وما لا ينجح. مخطط ، دفتر ملاحظات ، ملف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، جدول بيانات استخدم أي نظام يناسبك.