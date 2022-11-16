شكرا لقرائتكم خبر عن اليرقان لالتهاب البنكرياس الحاد.. أعراض غير عادية لسرطان البنكرياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البنكرياس هو عضو يقع أمام العمود الفقري وخلف المعدة، ويؤدي وظيفتين رئيسيتين، إنتاج الإنزيمات التي تساعد على الهضم، وإطلاق الهرمونات التي تتحكم في نسبة السكر في الدم.

التهاب البنكرياس مرض يصاب فيه البنكرياس بالتهاب، وهناك نوعان من التهاب البنكرياس الحاد والمزمن، وفقا لموقع " TheHealthSite " نعرض كل شيء عن هذه الحالة والأعراض الأكثر شيوعًا والتحذير.

التهاب البنكرياس الحاد هو التهاب مفاجئ يستمر لفترة قصيرة فقط، يمكن لمعظم الأشخاص المصابين بهذه الحالة التعافي تمامًا بعد تلقي العلاج المناسب، في بعض المرضى ، يمكن أن يتطور التهاب البنكرياس الحاد إلى مرض شديد ويمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة مثل الالتهابات وتجميع سوائل البنكرياس والنزيف وفشل الأعضاء.

يمكن أن يكون التهاب البنكرياس الحاد عرضًا أوليًا نادرًا لسرطان البنكرياس، وجدت العديد من الدراسات ارتباطًا بين سرطان البنكرياس والتهاب البنكرياس الحاد، يتم تشخيص معظم هؤلاء المرضى بسرطان البنكرياس في غضون بضعة أشهر بعد التهاب البنكرياس الحاد.

سرطان البنكرياس هو العامل الرئيسي السابع لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم، حوالي 15٪ فقط من أورام البنكرياس قابلة للشفاء عند التشخيص.

لتحسين نتائج سرطان البنكرياس، من الضروري الكشف المبكر عن الورم، ومع ذلك ، فإن هذا صعب بسبب نقص الأعراض المبكرة الخاصة بالمرض.

من ناحية أخرى، فإن التهاب البنكرياس المزمن هو التهاب طويل الأمد في البنكرياس، بشكل عام ، قد يحدث بعد نوبة التهاب البنكرياس الحاد، ومع ذلك ، هناك عوامل خطر أخرى للإصابة بالتهاب البنكرياس المزمن.

كثيرًا ما يرتبط الاستهلاك المفرط للكحول والتدخين بالتهاب البنكرياس المزمن، يُقدر أن تدخين السجائر هو السبب الجذري لحوالي 25٪ من سرطانات البنكرياس.

الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس، ليس من الواضح لماذا هذا هو الحال، معظم المخاطر موجودة في مرضى السكري من النوع 2.

تزداد احتمالية الإصابة بسرطان البنكرياس مع تقدم العمر، ومن غير الشائع اكتشاف سرطان البنكرياس عند الأطفال.

يرتبط التهاب البنكرياس المزمن، وهو التهاب طويل الأمد للبنكرياس ، بزيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس ، وحوالي 5٪ من مرضى التهاب البنكرياس المزمن يصابون بسرطان البنكرياس

أعراض سرطان البنكرياس

تتضمن بعض الأعراض التحذيرية المرتبطة بهذه الحالة ما يلي:

قد يكون سرطان البنكرياس صامتًا سريريًا خلال الفترة الأولية. الأعراض التي يمكن رؤيتها هي:

انزعاج في الظهر ينشأ في البطن

فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المقصود

اليرقان مع الحكة

التشخيص

يمكن الاشتباه بسرطان البنكرياس في الموجات فوق الصوتية للبطن أو الأشعة المقطعية أو غيرها من طرق التصوير في البطن، ومع ذلك ، فإن التشخيص النهائي يتطلب أنسجة من الورم. يمكن إجراء الخزعات باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات:

خزعة الإبرة عن طريق الجلد:

يقوم أخصائي الأشعة بإدخال إبرة في الكتلة ويستخرج كمية صغيرة من الأنسجة تحت توجيه التصوير، غالبًا ما يشار إلى هذا الإجراء باسم الشفط بالإبرة الدقيقة الموجه بالصور.

خزعة إبرة دقيقة موجهة بالموجات فوق الصوتية بالمنظار.

تنظير القنوات الصفراوية بمساعدة ERCP - يمكن إجراء تصوير عالي الدقة وعلاج أثناء إجراء تصوير القناة الصفراوية الوراء بالمنظار لاستهداف الخزعات.

العلاجات

عادة ما يكون العلاج الجراحي علاجيًا عند اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة، يتم تقديم العلاج الكيميائي في مرحلة متقدمة، وهو نوع من علاج السرطان تستخدم فيه الأدوية إما لقتل أو وقف انقسام الخلايا السرطانية من أجل وقف نمو الخلايا السرطانية، يمكن إعطاء العلاج الكيميائي عن طريق الوريد أو العضل أو الفم للخلايا السرطانية في أي مكان في الجسم.

العلاج الموجه هو طريقة علاج تستخدم عقاقير أو مواد أخرى لتحديد الخلايا السرطانية المحددة والقضاء عليها.

العلاج الإشعاعي هو نوع من علاج السرطان يتم فيه استخدام الأشعة السينية عالية الطاقة أو أنواع أخرى من الإشعاع إما لقتل أو منع نمو الخلايا السرطانية، يمكن استخدامه في بعض مرضى سرطان البنكرياس.