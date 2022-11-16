شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف إذا كنت مصابا بالاتهاب الرئوى بعد التعافى من كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط الأطباء الضوء على ارتفاع حالات الالتهاب الرئوي بعد تفشي COVID-19. تمامًا مثل مشاكل القلب والسكتة الدماغية، يظهر الالتهاب الرئوي أيضًا بشكل شائع في المرضى الذين تعافوا من العدوى الفيروسية.وبالتالي، من الضروري للأشخاص المصابين بـ COVID-19 أن يهتموا بأقصى درجات العناية بأنفسهم بعد التعافي من المرض.

وفقا لتقرير موقع " healthsite"، فإن العديد من الأشخاص قد يعانون من الالتهاب الرئوي بعد 2-3 أشهر من التعافي من عدوى كورونا، خاصة الفئة العمرية أكبر من 60 سنة ، لأن لديهم جهاز مناعة أضعف وأمراض مصاحبة

كيف تعرف ما إذا كنت تعاني من الالتهاب الرئوي بعد كورونا؟

يحدث الالتهاب الرئوي بسبب الفيروسات أو البكتيريا، وهو عدوى تنفسية حادة تسبب أمراضًا خفيفة إلى مهددة للحياة لدى الأشخاص من جميع الأعمار، تشمل أعراض الالتهاب الرئوي مخاطًا مخضرًا أو دمويًا، والتعب ، وفقدان الشهية ، وضيق التنفس ، والتعرق ، وسرعة ضربات القلب ، والحمى المصحوبة بقشعريرة.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة مثل مرض السكري ومشاكل الكلى وأمراض القلب والأوعية الدموية يحتاجون إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الالتهاب الرئوي.

التشخيص المبكر والعلاج في الوقت المناسب سيضمن الشفاء السريع للمرضى"

كيفية الوقاية من الالتهاب الرئوي بعد COVID-19

للوقاية من الالتهاب الرئوي ، ينصح الخبراء الأشخاص بالعناية برئتيهم عن طريق ممارسة تمارين التنفس، وتناول نظام غذائي متوازن، وارتداء قناع ، والحفاظ على مسافة اجتماعية ، وتجنب الأماكن المزدحمة ، واتباع آداب السعال.

وأضافت أنه حاول الابتعاد عن المرضى والحصول على التطعيمات الكاملة ، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى الفئات المعرضة للإصابة مثل كبار السن ومرضى الربو.

النساء أكثر عرضة لضرر الرئة بعد COVID-19

أشارت دراسة نُشرت في The Lancet Respiratory Medicine إلى أن النساء المصابات بالالتهاب الرئوي COVID أكثر عرضة لتلف الرئة مقارنة بالرجال المصابين بهذه الحالة، حيث وجدت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة أن واحدة من كل ثلاث نساء مصابات بالالتهاب الرئوي COVID معرضة لخطر تلف الرئة ، والذي يمكن أن يصبح قاتلاً.