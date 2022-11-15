شكرا لقرائتكم خبر عن المريض يجب ألا يأكل الفاكهة.. خرافات شائعة عن مرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في جميع أنحاء العالم ، يعانى 500 مليون شخص من داء السكري، يمكن أن يؤدي تشخيص المرض إلى تغيير نمط حياة المريض وخضوعه لنظام غذائي.تختلف الأعراض والآليات في كل شخص، وبما أن المرض له علاقة معقدة بجسم الإنسان ، فهناك آراء مختلفة.

ما هو مرض السكر؟

بحسب المايو كلينيك يحدث داء السكري عندما يكون جسمك غير قادر على استخدام السكر أو الجلوكوز بشكل صحيح، الجلوكوز هو مصدر مهم للطاقة للخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة، كما أنه مصدر الوقود الرئيسي للدماغ.

تشمل حالات مرض السكري المزمن مرض السكري من النوع 1 ومرض السكري من النوع 2، تشمل حالات السكري التي يُحتمل عكسها الإصابة بمقدمات السكري وسكري الحمل.

يقول خبراء الصحة إن أعراض مرض السكري تعتمد على مدى ارتفاع نسبة السكر في الدم. بعض الأشياء الشائعة هي الشعور بالعطش طوال الوقت ، والتبول أكثر من المعتاد ، وفقدان الوزن ، والشعور بالتعب المزمن والضعف ، والرؤية الضبابية والضبابية ، ووجود تقرحات بطيئة الالتئام ، والإصابة بعدوى متكررة.

الخرافات والحقيقة بخصوص مرض السكري

هناك الكثير من الخرافات والحقائق التي يتعرض لها مرضى السكري. وبالتالي ، من الضروري توضيح ذلك .

الخرافة الأولى: تناول السكر يسبب مرض السكري

اعتقاد شائع أن أولئك الذين يأكلون الكثير من السكر سوف يعانون من مرض السكري بالتأكيد، يقول خبراء الصحة إن الاستهلاك الزائد للسكر يمكن أن يؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن، وهي عوامل خطر للإصابة بمرض السكري، يقول الأطباء أن مستويات السكر في الدم تلعب دورًا أساسيًا في الإصابة بمرض السكري. ومع ذلك ، فإن السكر نفسه ليس عاملاً سببيًا.

الخرافة الثانية: مرض السكري يؤدي دائمًا إلى بتر

يُعتقد أن مرض السكري يؤدي دائمًا إلى العمى والبتر، يقول خبراء الصحة إنه في حين أنه قد يحدث مع بعض الأشخاص ، إلا أن هذا ليس ضروريًا لجميع مرضى السكر، الأفراد الذين يديرون مستويات السكر في الدم مع اتباع نظام غذائي وأسلوب حياة صحيحين لا يتعين عليهم الخضوع لهذا.

بحسب المراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، ما يقرب من 12 في المائة من 7 % من البالغين المصابين بالسكري يعانون من مستوى معين من ضعف البصر. يحدث بتر الأطراف السفلية في حوالي 0.56٪ من مرضى السكري في الولايات المتحدة.

الخرافة الثالثة: مرضى السكر لا يجب أن يأكلوا الفاكهة

من الأسطورة الشائعة أن أولئك الذين يعانون من مرض السكري يجب ألا يأكلوا الفاكهة لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، ومع ذلك ، فإن الحقيقة هي أن الفواكه تحتوي على نسبة أعلى من السكريات الطبيعية مقارنة بالخضراوات ولكنها لا تزال أقل في السكر الأبيض المضاف في الحلويات.

الخرافة الرابعة: لا يمكنك أن تأكل حلويات إذا كنت تعاني من مرض السكري

إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2 وتناولت الكثير من الأطعمة السكرية ، فسوف يصعب عليك التحكم في مستويات السكر في الدم ووزنك. هذا لا يعني أنه يجب عليك استبعاد جميع الحلويات من نظامك الغذائي ولكن احتفظ بها بين الحين والآخر بدلاً من كل يوم.