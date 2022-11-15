شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الميلاتونين كل ليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الميلاتونين هو هرمون يفرزه الجسم بشكل طبيعي، ليس من الناحية الفنية هرمونًا للنوم ، ولكنه هرمون يخبر الجسم بأن الوقت قد حان ليلا وأن الوقت قد حان لتنتقل جميع الأعضاء إلى الوضع الليلي، لهذا السبب ، يطلق عليه أحيانًا اسم "هرمون الظلام" ، في ظل الظروف العادية ، يتم إفراز الميلاتونين من الغدة الصنوبرية في الدماغ بعد وقت قصير من غروب الشمس وطوال الليل، يربط ساعتك البيولوجية وتوقيت نومك بالدورة الطبيعية لليوم، ومع ذلك ، عندما تتعرض لضوء النهار أقل من المعتاد ، أو الكثير من الضوء الأزرق من الهواتف أو الشاشات الأخرى في الليل ، فقد يتم التخلص من إنتاج الميلاتونين الطبيعي الخاص بك، لمواجهة ذلك ، ابتكرت الشركات التكميلية حبوبًا وأشكالًا سائلة من الميلاتونين لمساعدة فى الحصول على وقت كاف من النوم ، وهل يمكن أن تؤثر الطرق المختلفة لتناول الميلاتونين يوميًا على جسمك وعقلك ووقت نومك، سوف نوضح الإجابة فى السطور القادمة وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

ماذا يحدث عند تناوله كل ليلة

عند البالغين ، يمكن ملاحظة التأثيرات على الصحة الجسدية والعقلية من سبعة أيام إلى أشهر ، اعتمادًا على الجرعة، قد ترى النساء أيضًا استجابة مختلفة للميلاتونين وفقًا لمرحلة الحيض، الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم مثل الأرق وانقطاع النفس الانسدادي النومي قد يلاحظون آثارًا أخرى للميلاتونين أو يعانون من آثار جانبية مثل النعاس أثناء النهار والدوخة ، اعتمادًا على الجرعة.

قد تلاحظ بعض الوقت المتأخر

عند تناول الجرعة المناسبة (للبالغين ، عادةً ما بين 1 إلى 5 ملليجرام) في الوقت الصحيح وفي شكل آمن ، يجب أن تختبر وقتًا قصيرًا لتغفو ومع ذلك ، فإن الجرعة الصحيحة من مكملات الميلاتونين تعتمد على عمرك وجنسك وحالتك الصحية.

اعتمادًا على نوع حبوب الميلاتونين التي تتناولها ، ستعمل على الفور أكثر أو ستعمل على مدار المساء ، ستؤدي الحبوب الفورى إلى ذروة في الميلاتونين في غضون ساعة ، في حين أن الكبسولات المطولة ستطلق الميلاتونين تدريجيًا.

قد تلاحظ انخفاضًا طفيفًا في درجة حرارة الجسم

من المهم أن نتذكر أن الميلاتونين لا يجعلنا ننام ، بل يزيد من إرسال الإشارات إلى الدماغ لخلق فرص للنوم. وبالتالي ، من خلال تناول الميلاتونين ، يدخل دماغنا في" وضع وقت النوم "، من خلال وضع الأعضاء في "الوضع الليلي" وتغيير تدفق الدم لدعم انخفاض درجة حرارة الجسم الذي يحدث عادةً أثناء الليل كجزء من إيقاع الساعة البيولوجية لدينا ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة ، قد يسهل الميلاتونين ويدعم العمليات الجسدية للنوم والبقاء نائما.

قد تشعر بالسعادة

ينتج الميلاتونين من السيروتونين ، وهو ناقل عصبي وهرمون ، من بين أمور أخرى ، يعزز المزاج الإيجابي ومشاعر السعادة ، يؤثر الميلاتونين أيضًا على إنتاج الدوبامين في الدماغ.

"الدوبامين هو ناقل عصبي وهرمون يشارك في الشعور بالسعادة والتحفيز. وبالتالي ، قد يقلل الميلاتونين من مشاعر القلق والاكتئاب" ، كما يقول الدكتور فايس.

قد تزيد من مخاطر إصابتك ببعض المشكلات الصحية

على الرغم من أن الميلاتونين هرمون وليس مكملًا ، إلا أنه لا يزال له آثار جانبية وتفاعلات طبية ،

على سبيل المثال ، قد يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية بعد تناول الميلاتونين ، بما في ذلك النعاس وآلام المعدة أو الدوار".

نظرًا لأن الميلاتونين التكميلي جديد نسبيًا في المخطط الكبير للوجود البشري ، فإن التأثيرات طويلة المدى هي TBD. يعتني الجسم السليم بإفراز هرمون الميلاتونين نفسه ، كما أن التوازنات الهرمونية حساسة للغاية في جسم الإنسان.

قد تبدأ في الشعور بالاعتماد عليه

على الرغم من أنه لا يُعتقد أن الميلاتونين يسبب الإدمان النفسي أو الفسيولوجي ، تمامًا مثل أي وسيلة مساعدة أخرى على النوم ، إلا أنه يمكن أن يخلق الاعتقاد أو الشعور بأنك بحاجة لتناوله لقضاء ليلة نوم جيدة.

إذا لاحظت أنك بدأت في القلق بشأن الآثار المضاعفة المحتملة على نومك إذا تخطيت جرعتك اليومية ، فهذه علامة جيدة على أنه قد يكون من الحكمة التخفيف من الميلاتونين أو مراجعة طبيبك مرة أخرى.