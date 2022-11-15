شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تظهر الشامات ولماذا من المهم التعرف عليها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العضو الأكثر انتشارًا في أجسامنا هو الجلد، والشامات هي من أكثر أضرار الجلد شيوعا، ويمكن أن تساعدك مراقبة ملامح الشامات والعلامات الأخرى لظروف جسمك على معرفة ما يجب القيام به عند اكتشافها، ولذا قدم موقع Bright Side طرق لمساعدتك في تحقيق هذا التمييز، ومنها:

ما هي الشامات ولماذا تظهر؟ الشامات عبارة عن نمو جلدي يمكن أن يختلف في اللون، ويتراوح من اللون الطبيعي للشخص إلى لون مختلف، و يمكن أن تظهر في أي مكان على الجلد، سواء بشكل فردي أو في مجموعات، وعندما تنمو خلايا الجلد المنتجة للصبغة ، والتي تسمى الخلايا الصباغية ، فبدلاً من أن تتناثر على طول السطح ، تتشكل الشامات، و يظهر معظمها على تلك الأجزاء من أجسامنا الأكثر تعرضًا لأشعة الشمس. لذلك ، من الممكن أنه كلما زاد الوقت الذي تقضيه في الشمس ، زاد عدد الشامات لديك.

وتظهر معظم الشامات أثناء الطفولة وحتى بلوغ سن العشرين، فبمجرد بلوغك سن الرشد من الشائع وجود ما بين 10 و 40 شامة على جسمك، وفي بعض الحالات ، قد تكون مشعرة ، ومع مرور السنين ، قد تتغير ببطء ، وتصبح أكثر تكتلاً وأفتح لونًا، ومع ذلك ، في حالات أخرى ، قد لا تلاحظ أي تغييرات، وبعد التعرض لأشعة الشمس ، قد تصبح الشامات أكثر قتامة، و يمكن أن يحدث هذا أيضًا أثناء فترة البلوغ أو الحمل بسبب التغيرات الهرمونية.

-متى يجب فحص الشامات؟ على الرغم من أن معظمها حميدة ، فقد تحتاج في بعض الحالات إلى إلقاء نظرة فاحصة عليها للتأكد من أن كل شيء على ما يرام، ومن الناحية المثالية ، يجب أن تفحص مناطق جسمك التي بها شامات باستخدام مرآة ، على سبيل المثال ، لمراقبة الشامات في الأماكن التي تتعرض بانتظام لأشعة الشمس (الوجه واليدين والساقين والذراعين والصدر والظهر). يمكنك أيضًا أن تطلب من صديق أو شخص آخر مساعدتك.

على أي حال ، يجب عليك الذهاب إلى طبيب الأمراض الجلدية إذا لاحظت أيًا من العلامات التالية: