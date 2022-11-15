شكرا لقرائتكم خبر عن علامات قد تظهر على طفلك لا تتجاهلها لتجنب الاضطرابات العقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر علي بعض الأطفال العديد من الأعراض التي تعني أنه يتعرض لمشكلة نفسية ما، ويجب علي الآباء توخي الحذر والتعرف علي هذه الأعراض لتجنب إصابة أبنائهم بأي أضرار نفسية وعقلية، وذلك وفقا لموقع “brightside.”.

-تعرض اطفل للغضب والتقلبات المزاجية:

قد يكون الغضب أو التقلبات المزاجية أو الخوف الشديد المفاجئ بدون سبب، يكون مصحوبًا في بعض الأحيان بتسارع ضربات القلب أو التنفس السريع علامة على المرض العقلي، وأبرزها نوبات الغضب الشائعة عند الأطفال الصغار ولكن ليس من المقبول أن يمر طفل أصغر من 4 سنوات بأكثر من 9 نوبات غضب في الأسبوع.

-لا يقلق على مظهره:

إذا توقف طفلك عن الاهتمام بمظهره ويفتقر إلى النظافة ، فهذا ليس طبيعيًا، وعلامة على وجود مشكلة نفسية لديه.

-تجنب الأصدقاء والعائلة والرغبة في العزلة:

يمكن أن يكون تجنب أي تفاعل اجتماعي بما في ذلك الأسرة، علامة على حدوث شيء ما، وإذا لاحظت أن طفلك قد بدأ في تجاهل المدرسة وأصدقائه، فمن الأفضل استشارة أخصائي يمكنه المساعدة في إيجاد سبب لذلك ومساعدته على العودة إلى طبيعته.

-عدم القيام بأشياء كان يستمتع بها مسبقا:

هناك علامة عاطفية أخرى وهي ما إذا كان طفلك يحب لعب ألعاب معينة أو يحب أطعمة معينة ولكنه توقف فجأة عن الاستمتاع بها، وبالطبع ، يمكنهم تغيير الأذواق ، لكن يجب أن يكونوا أكثر انتباهاً ، حيث قد يعاني طفلك من أعراض أخرى أيضًا.

-صداع متكرر أو آلام في المعدة:

يمكن التعبير عن العلامات الجسدية بألم جسدي حقيقي ، حتى لو لم يكن هناك سبب طبي واضح ، وقد يعاني طفلك في كثير من الأحيان من الصداع وآلام المعدة والغثيان أو غيرها من الآلام الجسدية ، ولاحظ الباحثون أن الصداع في الطفولة يرتبط بالعديد من الحالات النفسية المرضية ، مثل الاكتئاب والقلق.