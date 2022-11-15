شكرا لقرائتكم خبر عن علامات خفية هتقول لك إن جسمك قد يصبح مقاومًا للأنسولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفرز البنكرياس هرمونًا يساعد خلايا الجسم على استخدام الجلوكوز، وهذا الهرمون معروف بيننا ويسمى الأنسولين، وبالتالي، يعمل الأنسولين كمتصل كبير للخلايا.

وفقا لتقرير موقع "Thehealthsite" في بعض الأحيان قد تتوقف خلايا جسمك أو تقاوم التواصل مع الأنسولين، وبالتالي لا تستخدم الجلوكوز في الجسم بشكل فعال، قد يعني هذا زيادة كمية الجلوكوز في الدم عن الكمية المعتادة لساعات أطول، يسمي الخبراء هذه الحالة بمقاومة الأنسولين.

مقاومة الأنسولين ليست مرض السكري

لا يمكن تسمية مقاومة الأنسولين بمرض السكري لأن مستويات السكر في الدم لديك أعلى من المعتاد ولكنها ليست عالية بما يكفي ليتم تشخيصها على أنها اضطراب، ومع ذلك ، قد تكون معرضًا لخطر كبير جدًا للإصابة بمرض السكري إذا استمرت الحالة لفترة طويلة.

قد تتطابق مقاومة الأنسولين بشكل طفيف مع مراحل ما قبل السكري وفي هذه المرحلة، يمكن عكس الحالة مع نمط حياة معتدل وتغييرات في النظام الغذائي.

الأعراض ليست واضحة مثل مرض السكري

على عكس مرض السكري، لا تأتي مقاومة الأنسولين بالعديد من الأعراض الواضحة، على الأرجح سيتم تشخيصك بالحالة أثناء فحص الدم الروتيني.

محيط الخصر لديك

وفقًا للخبراء، يمكن اعتبار محيط البطن أكبر من 102 سم عند الذكور وأكبر من 88 سم للإناث كعلامة.

بقع مخملية على بشرتك

قد يكون أحد الأعراض الدقيقة لمقاومة الأنسولين حالة جلدية حيث قد تظهر عليك بقع من الجلد الداكن المخملي تسمى الشواك الأسود، قد تكون أكثر شيوعًا على جلد الفخذ أو الظهر أو الرقبة.

احترس من العلامات الجلدية

إذا رأيت شرائح صغيرة من الجلد الناعم تتدلى أسفل الإبط أو الرقبة في كثير من الأحيان، فإن هذه تسمى علامات الجلد ويمكن أن تكون علامة.

المعاناة المستمرة من الجوع

قد يلاحظ بعض الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أنه بغض النظر عن مقدار ما يأكلونه ، فإنهم يعانون من الجوع حتى بعد تناول الوجبة. والسبب هو أن خلاياك لا تستفيد بشكل كامل من جلوكوز الدم.

وخز في اليدين والقدمين

أفاد بعض الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين بوجود إحساس بالوخز في أيديهم وأقدامهم. قد تشعر وكأن النمل يزحف على جلدك.