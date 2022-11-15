شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتغلبين على الاكتئاب بعد الإجهاض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإجهاض يؤثر سلبًا على صحة المرأة النفسية مثلما يؤثر أيضاً على الصحة الجسدية، حيث يمكن أن تشعر النساء اللاتى يخضعن للإجهاض بالتوتر والقلق والاكتئاب والغضب والعنف والوحدة، وقد يكون لديهن قلة ثقة بالنفس علاوة على الأرق واضطرابات النوم الأخرى واضطرابات الأكل أو الأفكار الانتحارية، وفى هذا التقرير نقدم نصائح للتغلب على اكتئاب بعد الإجهاض، بحسب موقع "Health". نصائح للتغلب على اكتئاب بعد الإجهاض 1. تحدثى إلى أحبائك نصائح للتغلب على اكتئاب بعد الإجهاض 1. تحدثى إلى أحبائك

سيكون من الضرورى أن تحكى ما تشعرين به لإحدى صديقاتك أو فرد من العائلة أو أى شخص آخر يمكنه مساعدتك فى التخلص من أى مشاعر سلبية وتخفيف التوتر.

2. لا تعزلى نفسك عن الآخرين

يمكن أن يؤدى عزل نفسك إلى تفاقم حالتك وقد ينتهى بك الأمر إلى إلقاء اللوم على نفسك، تجنبى الانسحاب من عائلتك أو أصدقائك، حاولى البقاء على اتصال مع أحبائك ولا تقضى الكثير من الوقت بمفردك.

3. اختيار الاستشارة الطبية إذا لزم الأمر

من الجيد دائمًا اللجوء إلى المساعدة الاحترافية من طبيب أو أخصائى نفسى عندما لا تعمل الطرق الأخرى، سيساعدك هذا في التغلب على تلك المشاعر السلبية والشعور بالراحة وتحسين نوعية حياتك.

4. لا تسمحى للناس بالضغط عليك

فى مثل هذه المرحلة من حياتك، قد تشعرين بالضغط من أى شىء وكل ما يقوله الناس، من الأفضل تجنب التعرض للضغط من قبل أصدقائك أو عائلتك أو شريكك لاختيار طريقة أو أخرى.

5. اهتمى بنفسك

اتباع نظام غذائى جيد وممارسة الرياضة وحاولى الابتعاد عن التوتر، حيث يمكن أن يؤثر القلق أو الاكتئاب على صحتك العامة.