شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العلاج "غير الجراحي" لتضخم البروستاتا الحميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان عمرك أكثر من 50 عامًا، فلديك فرصة واحدة من كل ثلاثة للإصابة بتضخم البروستاتا الحميد (BPH) ، وهو الورم الحميد الأكثر شيوعًا عند الرجال، وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicine يسبب تضخم البروستاتا الحميد أعراضًا مثل عدم التحكم في المثانة وزيادة تكرار التبول والإلحاح والألم، و بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أعراض طفيفة ، يمكن أن يساعد تغيير الأدوية أو النظام الغذائي، ولكن مع زيادة الأعراض ، غالبًا ما تكون الجراحة هي الخطوة التالية.

ولكن بالنسبة للرجال غير المرشحين للجراحة أو لديهم رغبة قوية في تجنب الجراحة ، فإن إصمام الشريان البروستاتي (PAE) هو خيار علاجي جديد.

يشرح اختصاصي الأشعة التداخلية براين هولي ما يجب أن تعرفه عن إجراء إصمام الشريان البروستاتي وما إذا كان مناسبًا لك.

ما هو PAE؟

PAE هو إجراء غير جراحي يقلل من تدفق الدم إلى البروستاتا ، وبالتالي يقلل من حجمها وأعراضها، يقوم أخصائي الأشعة التداخلية ، الذي يستخدم الأشعة السينية وتقنيات التصوير الأخرى لرؤية داخل الجسم وعلاج الحالات بدون جراحة .

من هو المرشح للحصول على PAE؟

يعتبر إجراء PAE هو الأفضل للمرشحين غير المؤهلين بسبب الظروف الصحية الموجودة مسبقًا أو غير المهتمين بالجراحة التقليدية، ويمكن للاختبار مع أخصائي الأشعة التداخلية تحديد ما إذا كنت مرشحًا لبرنامج PAE في هذا الموعد ، قد يسأل عن عدد المرات التي تعاني فيها من أعراض تضخم البروستاتا البولية ، ومدى شدتها ، ومدى تأثيرها على نوعية حياتك. الرجال الذين يعانون من أمراض القلب المتقدمة المرتبطة بالتدخين أو مرض السكري قد لا يكونون مرشحين لإجراء PAE.

ما هي الفوائد التي تعود على PAE؟

إن إجراء الحقن المجهري أقل توغلاً من الإجراءات الأخرى حتى يتمكن المرضى من العودة إلى حياتهم الطبيعية في وقت أقرب، يمكن أن يكون لإجراء PAE أيضًا خطر أقل من سلس البول والآثار الجانبية الجنسية ، عند مقارنتها بالإجراءات الجراحية الأكثر توغلاً مثل استئصال البروستاتا عبر الإحليل (TURP) .

ما مدى فعالية PAE؟

PAE هو إجراء جديد وواعد في دراسة نشرت في عام 2016 ، خضع 630 مريضًا لعملية إصمام شريان البروستاتا وجدت الدراسة أن الإجراء كان له تأثير إيجابي على أعراض المسالك البولية وكذلك جودة الحياة بشكل عام، و استمر هذا التأثير الإيجابي 1-3 سنوات في 82٪ من المرضى واستمر 3-7 سنوات في 76٪ من المرضى. بالإضافة إلى ذلك ، لم يتم الإبلاغ عن سلس البول أو الخلل الوظيفي الجنسي.

مع معدل النجاح المرتفع لـ PAE ، يستطيع الرجال غير المؤهلين للجراحة تحسين نوعية حياتهم عن طريق القضاء على أعراض تضخم البروستاتا الحميد أو الحد منها.