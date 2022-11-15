شكرا لقرائتكم خبر عن ديلي ميل: دواء مصنوع من مسحوق العقارب والصراصير يمكن أن يمنع النوبة القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة في المؤتمر السنوي لجمعية القلب الأمريكية في شيكاغو، أن الأدوية الصينية التقليدية المصنوعة من الأعشاب والحشرات المطحونة قد تكون فعالة في منع النوبات القلبية، بحسب ما نشرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب جريدة "دايلي ميل" فإن كبسولات Tongxinluo، التي تحتوي على مزيج من مسحوق العقارب، الصراصير ، العلق والزيز ، إلى جانب المزيد من المكونات المألوفة مثل الجينسنج، تستخدم على نطاق واسع في الصين لعلاج مشاكل القلب.

أشارت الأبحاث السابقة إلى أن المستحضر قد يعمل عن طريق إرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

تم العثور عليه في تجارب أصغر للحد من الذبحة الصدرية، ولكن الدراسة الجديدة، التي شملت أكثر من 4000 متطوع، هي واحدة من أكبر الدراسات التي تفحص آثارها.

تم إعطاء المرضى في المستشفى بعد تعرضهم لأزمة قلبية حادة إما علاج قياسي - بما في ذلك الدعامات والأدوية التقليدية - مع كبسولات Tongxinluo ، والتي كان عليهم تناولها ثلاث مرات يوميًا لمدة عام ، أو علاج قياسي وحبوب وهمية.

أثارت النتائج ، التي تم الإبلاغ عنها في المؤتمر، الدهشة ، ليس فقط بسبب المكونات غير العادية ، ولكن لأنه تبين أن الدواء كان فعالًا بشكل كبير.

احتاج عدد أقل من المرضى في مجموعة Tongxinluo إلى مزيد من الجراحة ، أو ماتوا من نوبات قلبية أو عانوا من مشاكل قلبية أخرى في الشهر الأول ولم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية كبيرة.

ووصف الدكتور كينيث ماهافي ، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية بجامعة ستانفورد ، النتائج بأنها "مثيرة للاهتمام". وأضاف أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التحليلات قبل استخلاص أي استنتاجات - على وجه الخصوص ، مدى تأثير الدواء القياسي.

وخلص إلى أنه "في الوقت الحالي ، من المرجح أن تدعم هذه النتائج استخدام هذا الدواء الصيني في مرضى [النوبة القلبية الحادة] في الصين".

قال ألبرت فيرو ، أستاذ علم الصيدلة السريرية للقلب والأوعية الدموية في كينجز كوليدج لندن: "لا نعرف ما هو المكون النشط إنه مزيج من الأعشاب والحشرات، نريد معرفة المزيد ما إذا كان له تأثير حقيقي."