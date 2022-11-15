شكرا لقرائتكم خبر عن لتدفئة قلبك وشفاء أمعائك هذا الشتاء.. اعرف فوائد التوابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر التوابل فوائد صحية عديدة خاصة في موسم الشتاء، يمكن أن يساعد مزيج مختلف من التوابل في التحكم في نسبة السكر في الدم وتعزيز الدورة الدموية وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، وإليك الفوائد الصحية لأساسيات التوابل الشتوية الشائعة، وفقا لما نشره موقع "healthenews".

القرفة

تتحكم في نسبة السكر في الدم مع تقوية نظام القلب والأوعية الدموية وخفض الكوليسترول.

القرنفل

مضاد للالتهابات، ويوفر مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة ويساعد على تهدئة بطانة الجهاز الهضمي.

الزنجبيل

يزيد الدورة الدموية، وهو مضاد للبكتيريا ويمكن استخدامه لعلاج اضطراب المعدة أو الغثيان.

جوزة الطيب

يمكن أن تقلل الالتهاب وألم المفاصل مع تحسين صحة الكبد والكلى ليكون لها تأثير مهدئ.

الأطعمة الشتوية الشائعة مثل الفول والعدس والبروكلي والبصل تؤدي جميعها إلى تراكم الغازات، زد من تناول الألياف عن طريق التحول إلى منتجات الحبوب الكاملة وإضافة الخضار الورقية الداكنة إلى نظامك الغذائي مثل السبانخ واللفت.

تجنب المحليات الصناعية الموجودة في المعالجات الشتوية يمكن أن تعطل القناة الأحيائية في الأمعاء مسببة الالتهاب وعدم الراحة، بدلاً من اختيار المشروبات السكرية مثل الشيكولاتة الساخنة ، حاول شرب الشاي ليظل لديك تأثير الاحترار دون التسبب في اضطراب في عملية الهضم.

علاوة على ذلك ، يمكنك الحفاظ على صحتك عن طريق تناول منتجات تتماشى مع الموسم، هذا يساعد البيئة عن طريق تقليل الأميال وتكاليف الاستيراد مع زيادة القيمة الغذائية التي تحصل عليها من الطعام، تناول أطعمة مثل الكرنب والقرنبيط وبراعم بروكسل والجزر والبطاطس والمشروم والكمثرى والمشمش والكراث والكرفس والبنجر والسلق للحصول على العناصر الغذائية المثلى ، مما يجعلك أنت ومعدتك فى حالة جيدة هذا الشتاء.