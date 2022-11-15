شكرا لقرائتكم خبر عن معتقدات خاطئة شائعة عن الجسم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بعض الأشخاص يقومون بأشياء تعرضهم لبعض المشاكل الصحية، فهناك بعض المعتقدات الخاطئة التي يفعلها الكثيرون وتعرض الجسم للخطر، والسبب عدم فهمنا لطبيعية الجسم، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع “brightside.”، ومنها:

- كسر مفاصل أصابعنا يؤدي إلى التهاب المفاصل:

قد يحدث صوت الفرقعة عندما نشر بالألم في مفاصل أصابعنا، فالطقطقة المتكررة في مفاصل أصابعك قد تسبب إصابات، ويقول العلماء إن هذا لا يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

-الأكل قبل النوم يعرضك لزيادة الوزن:

قد يكون تناول الطعام في وقت متأخر من الليل مرتبطًا باكتساب الوزن، وهذا صحيح خاصة عند الحديث عن تناول وجبة إضافية بعد العشاء، ومع ذلك ، فإن تفويت وجبة وتعويضها عن طريق تناول الطعام بعد ساعات من العشاء هو استثناء، واتضح أنه من المهم أن تكون على دراية بكمية الطعام التي تتناولها وليس عند تناولها ، لأن تناول السعرات الحرارية يكون أكثر أهمية عند الحفاظ على وزن صحي.

-الشوكولاتة تسبب ظهور الحبوب:

لن تكتمل العناية بالبشرة بدون أنظمة العناية بالوجه وغيرها من الممارسات المجربة والمختبرة للحصول على بشرة منتعشة ومتوهجة، فالشوكولاتة هي أحد الأطعمة النموذجية التي لا يجب أن تحافظ على نعومة الوجه ، وغالبًا ما ترتبط الشوكولاتة بالبشرة الدهنية والبثور الشديدة ، خاصة على الوجه.

- الحلاقة تجعل شعرك ينمو أكثر كثافة:

التخلص من شعر الجسم في المناطق غير المرغوب فيها فتح أبوابًا جديدة لتقنيات مختلفة . لكن هناك طريقة واحدة يتجنبها الناس عادة: الحلاقة ، خاصة على الأجزاء الحساسة، و لكن الحلاقة ليست في الواقع طريقة سيئة للتخلص من الشعر، فقد يجعل التأثير بعد الحلاقة الشعر النامي يبدو أغمق وأكثر استدارة ، لكنه في الواقع بسبب قاعدته الخشنة وسمكه وعدم تعرضه لبعض العناصر (مثل الشمس والصابون ، على سبيل المثال).