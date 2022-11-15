بيروت - نادين محمد - على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبح لشاي الماتشا شعبية كبيرة، وبشكل خاص بين النساء، حيث أثبتت فوائده الصحية العديدة لصحة الجسم، والحماية من علامات الشيخوخة، وبدأ يتم الترويج لها من قبل المشاهير ومدوني الموضة حول العالم.

ونستعرض اليوم في "الجميلة" فوائد شاي الماتشا للنساء.

غنيّة بمضادات الأكسدة والفيتامينات

يحتوي شاي ماتشا الأخضر على أنواع قوية من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى تسمى البوليفينول، ويساعد ذلك في تقليل تلف الخلايا، والوقاية من الأمراض المزمنة، ويحافظ على دورة دموية نشطة في الجسم بشكل عام.

توهج لبشرتك

يُوصي بعض الخبراء بتجربة شاي الماتشا بدلاً من القهوة لمدة أسبوع إذا كانت لديك مشاكل جلدية، بسبب مستويات الفيتامينات العالية، حيث يحفز فيتامين سي الموجود في شاي ماتشا على إنتاج الكولاجين عند تناوله وفقًا لدراسة في مجلة Nutrients، ويمكن أن يساعد فيتامين ب الموجود في شاي ماتشا أيضاً في تعزيز دوران خلايا الجلد الصحية، وفقًا لدراسة من مجلة Advances in Skin & Wound Care Journal.

تعزيز طاقتك أكثر من أنواع الشاي الأخرى

مسحوق ماتشا يحتوي على حوالي ثلاثة أضعاف كمية الكافيين مثل الأنواع البديلة من الشاي المخمر، حيث يحتوي الشاي الأسود على 47 مجم من الكافيين لكل كوب، بينما يحتوي الشاي الأخضر على 70 مجم من الكافيين، وهذا هو نفس فائدة الطاقة - أو أقل بقليل من - فنجان قهوة، الذي يحتوي على حوالي 96 ملغ من الكافيين لكل كوب (بالنظر إلى أن أنواع القهوة المختلفة تحتوي على مستويات مختلفة من الكافيين).

ولهذا فإنه يعزز طاقتكِ، خاصة وأن النساء عادة ما تحتاج لهذا النوع من الطاقة حيث يشتهرن بتعدد المهام.

الحد من التوتر



يحتوي مسحوق ماتشا على L-theanine ، وهو حمض أميني ثبت أنه يقلل التوتر، فقد وجدت دراسة أجريت عام 2016 أن شرب مشروب يحتوي على حوالي 25 ملغ من L-theanine مثل الشاي الأخضر يمكن أن يكون فعالًا للغاية في تقليل التوتر وزيادة الناقل العصبي حمض جاما أمينوبوتيريك (GABA) في الدماغ، ويقول البعض أنهم عندما يشربون الماتشا، فإنهم يتمتعون باليقظة السلسة ولا يتعرضون لـ" انهيار الكافيين " الذي يحدث عندما لا يشربون قهوتهم، والذي قد يكون له علاقة بمكون الثيانين".

تقوية العظام

من المعروف أن النساء تعاني من مشاكل العظام أكثر من الرجال، ولهذا فهن بحاجة لاتخاذ تدابير فعّالة لبناء قوة العظام، خاصة مع التقدم في العمر، ولهذا قد تزيد مادة البوليفينول، وهي مركب يحتوي على مضادات الأكسدة، وتعمل على تقليل الإجهاد التأكسدي المسبب للالتهاب على العظام، وهذا بدوره يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، وفقًا للعديد من الدراسات السابقة.

ملاحظة: مصدر الصور موقع Freepik

المصدر: womenshealthmag

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