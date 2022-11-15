شكرا لقرائتكم خبر عن الشعير غذاء ومشروب رائع للتخلص من الوزن الزائد.. اعرف الطريقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الشعير يعد من النباتات ذات الطابع الخاص، فهو يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، من الفيتامينات والمعادن، كما أنه يعد من الغذاء لجد لزيادة حرق الدهون في الجسم، لأنه يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، التي تزيد من شعورك بالشبع لفترات طويلة وبالتالي تتسبب في زيادة فرص فقدان الوزن. ما هي الأسباب التي تجعل الشعير غذاء رائع للتخلص من الوزن الزائد؟
يجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع “webmed”، والذي قدم أبرز وأهم الفوائد لتناول الشعير للراغبين في التخلص من الوزن الزائد، ومنها:-تقليل الشعور و السيطرة على الجوع:والسبب أن الشعير غني بالألياف التي تساعد في الحفاظ على الشعور بالشبع لفترات طويلة، وتقلل من رغبتك في تناول أطعمة مقلية أو ذات الدهون العالية، كما أنه من الأطعمة التي تساهم في شد البطن والحد من تراكم الدهون بالبطن، وبالتالي يحدد من ظهور الكرش. - منخفض السعرات الحرارية:فهذا يجعله من الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل كبير في امداد الجسم بالعديد من الفوائد، وفي نفس الوقت يعد بديلا للمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية.
-الشعير يعمل علي تنظيم نسبة السكر بالدم، وخفض مستوياته المرتفعه، ولذا فتناوله يعمل علي تنظيم نسبة السكر، وأيضا خفض والتخلص من الوزن الزائد، لأنه من الأطعمة خالية السعرات الحرارية، وخالي من الكولسترول، كما أنه غني بالألياف، ولذا تناوله يعمل علي فقدان الوزن وتحقيق الوزن المثالي.