فوائد الأوميغا 3 في التنحيف

بيروت - نادين محمد - نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم بشكل عام، قد يعيق خطتكِ لتخسيس الوزن، حيث تساعد تلك المواد على تحسين صحة الجسم بشكل عام، وقد يساعد بعضها في دعم عملية التمثيل الغذائي، مما يحد من زيادة الدهون في الجسم.

وإليكِ فوائد أوميغا 3 للتنحيف، وكيف تساعد في عملية إنقاص الوزن.

يزيد زيت السمك من عملية التمثيل الغذائي

يساعدك أوميغا 3 من زيت السمك على إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك، ويمكن قياس التمثيل الغذائي الخاص بك من خلال معدل التمثيل الغذائي، والذي يحدد عدد السعرات الحرارية التي تحرقينها كل يوم.

وكلما ارتفع معدل الأيض لديك، زادت السعرات الحرارية التي تحرقينها ، وأصبح من الأسهل فقدان الوزن والحفاظ عليه.

وذكرت إحدى الدراسات الصغيرة أنه عندما تناول الشباب الأصحاء 6 جرامات من زيت السمك يوميًا لمدة 12 أسبوعًا ، زادت معدلات الأيض لديهم بحوالي 3.8٪.

وفي دراسة أخرى، عندما تناولت النساء الأكبر سنًا 3 غرامات من زيت السمك يوميًا لمدة 12 أسبوعًا، زادت معدلات الأيض لديهن بحوالي 14٪، وهو ما يعادل حرق 187 سعرًا حراريًا إضافيًا في اليوم.

وفي الآونة الأخيرة، وجدت دراسة أنه عندما تناول البالغون الأصحاء 3 جرامات من زيت السمك يوميًا لمدة 12 أسبوعًا، زاد معدل الأيض لديهم بمعدل 5.3٪.

يعزز زيت السمك من آثار التمرين

قد لا تقتصر التأثيرات الأيضية لزيت السمك على مجرد زيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها كل يوم، حيث تشير الأبحاث إلى أن تناول زيت السمك قد يزيد أيضًا من عدد السعرات الحرارية وكمية الدهون التي تحرقينها أثناء التمرين.

ويعتقد الباحثون أن هذا يحدث لأن زيت السمك قد يساعدك على التحول من استخدام الكربوهيدرات إلى الدهون كمصدر للوقود أثناء التمرين.

وتشير إحدى الدراسات إلى أن النساء اللائي تناولن 3 جرامات من زيت السمك يوميًا لمدة 12 أسبوعًا حرقت 10٪ سعرات حرارية أكثر و 19-27٪ دهونًا أكثر عند ممارسة الرياضة.

وقد تفسر هذه النتيجة سبب اكتشاف بعض الدراسات أن تناول مكملات زيت السمك مع ممارسة الرياضة كان أكثر فاعلية في تقليل دهون الجسم من ممارسة الرياضة وحدها.

ومع ذلك ، فقد وجدت دراسات أخرى أن زيت السمك لا يبدو أنه يؤثر على نوع الوقود الذي يستخدمه الجسم أثناء التمرين. وبالتالي، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.

تساعد أوميغا 3 على حرق الدهون والبوصات

حتى لو لم تساعد أوميغا 3 بزيت السمك بعض الأشخاص على إنقاص الوزن، فقد تستمر في مساعدتهم على بناء العضلات وفقدان الدهون في الجسم.

ففي بعض الأحيان قد يكون وزنك على الميزان مضللاً، وقد تظل كما هي حتى لو كنت تكتسبين العضلات وتفقدين الدهون.

ولهذا السبب غالبًا ما يتم تشجيع الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن على استخدام شريط قياس أو تتبع نسب الدهون في الجسم لتقييم تقدمهم، بدلاً من الاعتماد فقط على الميزان.

وقد يفسر استخدام وزن الجسم لتتبع حرق الدهون أيضًا سبب فشل بعض الدراسات في العثور على أي تأثير لزيت السمك أوميغا 3 على إنقاص الوزن، ومع ذلك ، فإن الدراسات التي تستخدم قياسات أكثر دقة لفقدان الدهون غالبًا ما تحكي قصة أخرى.

على سبيل المثال ، أفادت دراسة أجريت على 44 شخصًا أن أولئك الذين تناولوا 4 جرامات من زيت السمك يوميًا فشلوا في إنقاص وزن أكبر من أولئك الذين تناولوا دواءً وهميًا.

ومع ذلك، فقدت مجموعة زيت السمك 1.1 رطل إضافي (0.5 كجم) من دهون الجسم وبنت 1.1 رطل (0.5 كجم) أكثر من تلك التي لم تعط زيت السمك.

الجرعة والسلامة



وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، يعتبر تناول زيت السمك أوميغا 3 آمنًا إذا كانت الجرعة اليومية لا تتجاوز 3000 مجم يوميًا .

من الجيد أن تضعي في اعتبارك أن أوميغا 3 لها تأثيرات تسييل الدم والتي قد تسبب نزيفًا مفرطًا لدى بعض الأشخاص.

وإذا كنت تتناولين أدوية تسييل الدم ، فتحدثي إلى أخصائي الرعاية الصحية قبل إضافة مكملات زيت السمك إلى نظامك الغذائي.

بالإضافة إلى ذلك، كوني حذرًا مع نوع مكملات زيت السمك التي تتناولينها، فقد يحتوي البعض على فيتامين أ، والذي يمكن أن يكون سامًا عند تناوله بكميات كبيرة ، خاصة عند النساء الحوامل والأطفال الصغار.

ملاحظة: مصدر الصور موقع Freepik

المصدر: Healthline

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