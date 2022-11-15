بيروت - نادين محمد - لم أكن قد سمعت من قبل بما يعرف بإبر إذابة الدهون، فمعرفتي كانت تقتصر على شفط الدهون الذي يعتبر إجراءً جراحياً مكلفاً بالنسبة لإمكانياتي المادية، ليس هذا فحسب، بل يستدعي الدخول إلى المشفى والخضوع إلى تخدير كلي، كما فيه الكثير من المجازفة لما قد يترتب عنه حدوث مضاعفات تهدد الحياة.

فبعد اكتسابي المزيد من الوزن، نتج عنه تراكم الدهون في منطقة البطن تحديداً، وبعد تجربة وسائل عدة باءت بالفشل للتخلص من هذه الدهون، بدأت تجربتي مع إبر إذابة دهون البطن التي سمعت من إحدى صديقاتي عنها.

الصورة عن موقع FREEPIK



قصدت أحد أطباء التجميل لاستشارته، فبعد التشخيص، لم يبدِ أي مانع من خضوعي لإبر إذابة الدهون البطن، لكن كان لا بد لي من معرفة بعد التفاصيل للاطمئنان من أنها إجراء آمن، فشرح لي الطبيب ماهيتها، آلية عملها، وأيضاً آثارها الجانبية.

إبر إذابة الدهون هي إجراء بديل للعمليات الجراحية، يمكن إطلاق عليها أسماء عدة، إبر تحليل الدهون أو تذويب الدهون، ونتيجتها واحدة. هي علاج مبتكر وبسيط لا يستدعي أي جراحة، عادة ما يتم اللجوء لإزالة الرواسب الدهنية في مواضع حقنها، فتقوم بتكسير الدهون التي يتراوح معدلها بين البسيط والمتوسط والتخفيف من عدد الخلايا الدهنية في موقع الحقن عن طريق المادتين الكيميائيتين التي تحتويهما، وهما حمض ديوكسيكوليكDeoxycholic Acid وفوسفاتيديل كولين Phosphotidyl Colines، وهما مكونان يعملان على تكسير الخلايا الدهنية دون جراحة. فحمض ديوكسيكوليك وهو العصارة الصفراوية التي يفرزها طبيعياً الكبد، كناية عن حمض يسهل عملية هضم الدهون في الأمعاء، وهذه العملية تعرف باسم استحلاب الدهون فيتم التخلص منها بطريقة طبيعية من خلال الجهاز اللمفاوي في غضون أسابيع.

وشدد الطبيب المعالج، أن إبر إذابة الدهون ليست علاجاً للتخلص من الوزن الزائد، وإنما فقط للقضاء على الدهون في مناطق محدودة وصغيرة،كمنطقة اللغلوغ أو ما يعرف بالذقن المزدوج، البطن، الفخذين والذراعين، لافتاً إلى هذه الإبر تؤتي بنتيجة فعالة لمن لا يتجاوز وزنه الـ 6.5 كلغ من وزن الجسم المثالي، ولديه ما لا يزيد عن 3 سم من الدهون السطحية.

جلسة إبر إذابة دهون البطن



• طبعاً بعد الاستشارة وتشخيص الطبيب لحالتي، حدد لي موعد جلسة الحقن، فقام بداية بتحديد مواقع حقن الإبر.

• بعد هذه الخطوة، عمد إلى مزج حمض الديوكسيكوليك مع مخدر يعرف بليدوكائين Lidocaine أو يمكن أن يطبق على الجلد مخدراً موضعياً لتخديره كي يخفف من حدة الألم التي تصاحب عملية الحقن.

• انتظر لبضع دقائق ومن ثم باشر بحقن نقاط مختلفة في البطن حتى غطى المنطقة بالكامل.

• استغرقت الجلسة ما يقارب الـ ¼ ساعة.

• وقبل أن أغادر العيادة، حدد لي جلسة أخرى بعد 3 أسابيع.

• ووفقاً لحالتي، كان أشار لي الطبيب أنني أحتاج إلى 4 جلسات، غير أنني بدأت بملاحظة النتائج عقب الجلسة الثانية.

ما بعد إبر إذابة دهون البطن

الصورة عن موقع FREEPIK



وفقاً لتعليمات الطبيب، تقيدت ببعض الخطوات التي شدد على ضرورة اتباعها وهي:

• الحرص على تناول كميات وفيرة من الماء، خاصة في يوم الخضوع لجلسة إبر إذابة دهون البطن.

• الامتناع عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون والوجبات السريعة، كذلك المشروبات الغازية.

• الحرص على تناول حصص كافية من الألياف بشكل يومي.

• تطبيق بعض التمارين الرياضية البسيطة والمشي لمدة ساعة يومياً.

تجدر الإشارة إلى أنه يجب اختيار طبيب موثوق به يتمتع بكفاءة عالية في هذا الممجال، تجنباً لبعض المضاعفات المحتملة التي تنتج عن إبر إذابة دهون البطن والتي تتمثل بما يلي:

الآثار الجانبية لإبر إذابة دهون البطن



• قد يظهر بعض التورم في موضع الحقن، يحتاج إلى أسبوعين حتى يتلاشى، هذا إضافة إلى احتمال تغير لون الجلد إلى داكن في منطقة البطن، يبدو وكأنه كدم، يمكن اللجوء إلى الكمادات الباردة للتخفيف من حدته.

• رغبة في حك الجلد وشعور بحريق ووخز، ما يستدعي تطبيق أحد أنواع المراهم التي يصفها الطبيب.

• احمرار في المنطقة المعالجة، ولكن إذا تفاقم الأمر إلى حدوث التهابات، يجب استشارة الطبيب على الفور.تجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي استخدام الأدوية المضادة للالتهابات التي تصرف بدون وصفة طبية، وذلك لتأثيرها على فعالية العلاج والنتيجة المتوقعة بشكل مباشر.

• خدر عند لمس المناطق المعالجة، قد يستمر لمدة تتراوح بين يوم و 3 أيام.

• في بعض الحالات، قد يصاب المرء بجلطة في منطقة الحقن، خاصة إذا تم هذا الإجراء من قبل غير أخصائي.

ملاحظة من "الجميلة": قبل الخضوع لهذا العلاج، ينصح باختيار طبيب متمرس في مهنته موثوق به ويتمتع بخبرة وكفاءة عاليتين.

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