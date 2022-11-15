شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوزت عمر الثلاثين.. اعرف فحوصات الدم الروتينية بالتفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تريد تتبع صحتك؟ هل تشعر بالتعب في معظم الأوقات هل تجاوزت الثلاثين من العمر، أو تتناول دواءً لمشكلة صحية؟ إذا أجبت بنعم، يمكن أن يساعد عمل تحاليل الدم الروتيني في تقييم ما يحدث داخل جسمك، وكيف تعمل أعضائك، ونمط حياتك الحالي، سيساعد هذا الاختبار البسيط طبيبك على تحديد المشاكل الصحية الحالية أو المحتملة، كما سيمكنك من تقديم نصائح العلاج التي ستساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن كيفية الاعتناء بنفسك بشكل أفضل، وفقًا لما نشره موقع "healthnews".

تعداد الدم الكامل (CBC)

يعد تعداد الدم الكامل اختبار الدم الروتيني الأكثر شيوعًا الذي يأمر به الأطباء.

ما هى المكونات الرئيسية لـ CBC؟

خلايا الدم الحمراء(RBCs) ، التي تنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم

خلايا الدم البيضاء (WBCs) التي تقاوم العدوى

الصفائح الدموية، والتي تلعب دورًا في تخثر الدم

الهيموجلوبين (Hgb)، وهو بروتين يحمل الأكسجين داخل كرات الدم الحمراء

الهيماتوكريت، وهي النسبة المئوية من الدم لكل حجم معبأ بكرات الدم الحمراء

لوحة التمثيل الغذائي الأساسية (BMP)

تقوم لوحة التمثيل الغذائي الأساسية بتقييم وظائف الكلى وسكر الدم وتوازن السوائل والكهارل، يخبر هذا الاختبار الخاص بك عن التوازن الحمضي القاعدي والتمثيل الغذائي في جسمك.

يمكن لطبيبك أيضًا استخدام اختبار BMP لرصد الآثار الجانبية لبعض الأدوية ، مثل اختلال وظائف الكلى من أدوية الألم.

ما هي المكونات الرئيسية لـ BMP؟BMP عبارة عن مجموعة من 8 اختبارات:

الجلوكوز (سكر الدم)

الكالسيوم (معدن رئيسي في عظامك وأسنانك)

BUN / نيتروجين اليوريا في الدم (مقياس لوظيفة الكلى)

الكرياتينين (مقياس لوظيفة الكلى أيضًا)

الصوديوم (أحد أهم الإلكتروليتات)

البوتاسيوم (المنحل بالكهرباء الموجود في الموز)

البيكربونات (يقيس كمية ثاني أكسيد الكربون في الدم)

كلوريد (معدن أيضًا)

لوحة التمثيل الغذائي الشاملة (CMP)

تنقل لوحة التمثيل الغذائي الشاملة معلومات حول توازن السوائل في الجسم ، ومستويات البروتين الكلية ، ومدى كفاءة عمل الكلى والكبد.

ما هي المكونات الرئيسية لـ CMP؟

يشبه CMP BMP إلا أنه يستلزم 6 اختبارات أخرى بالإضافة إلى 8 معلمات من BMP. تتضمن المعلمات الستة الإضافية في CMP ما يلي:

البروتين الكلي (يقيس البروتينات الكلية ، وهي الألبومين والجلوبيولين)

الألبومين (بروتين يصنعه الكبد)

البيليروبين (صبغة صفراء تتشكل من انهيار خلايا الدم الحمراء)

الفوسفاتيز القلوي (ALP)

ناقلة أمين الألانين (ALT)

ناقلة أمين الأسبارتات (AST)

لوحة الدهون (ملف تعريف الدهون)

يحلل اختبار لوحة الدهون مستويات جزيئات الدهون التي تسمى الدهون في الدم، يأمر الأطباء بإجراء هذا الاختبار لتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل الذبحة الصدرية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ما هي مكونات لوحة الدهون؟

تقيس لوحة الدهون ثلاثة أنواع مختلفة من الكوليسترول والدهون الثلاثية تشمل مكوناته:

الكوليسترول الكلي

كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)

كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)

الدهون الثلاثية

كيف يتم إجراء فحص دم روتيني؟

يقوم أخصائي الرعاية الصحية أولاً بإدخال إبرة في وريد ذراعك أو يدك.

بعد سحب الدم من الوريد ، يتم جمعه في أنابيب الاختبار.

ثم يرسل الفني / الممرضة أنابيب الاختبار إلى المختبر.

يقوم طبيبك بعد ذلك بمراجعة نتائجك ، وكيفية مقارنتها بالنطاقات المرجعية للمختبر.

كيف تستعد لفحص الدم؟

ما إذا كنت بحاجة إلى أي تحضير أم لا يعتمد على الاختبار الذي تم إجراؤه، لا يتطلب اختبار CBC ، عند إجرائه بمفرده ، أي استعدادات خاصة ومع ذلك ، سيُطلب منك الصيام إذا كانت أوامر الاختبار الخاصة بك تتضمن لوحة دهنية، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالصيام من 8 إلى 12 ساعة قبل لوحة الدهون.

كم مرة يجب أن أحصل على عمل روتيني للدم؟

مراقبة الدم الروتينية ليس لها قيمة مثبتة إذا كنت شابًا وصحيًا ولا تظهر عليك أعراض.

في حالة عدم وجود أعراض ، يشمل عمل الدم الروتيني الوحيد الموصى به ما يلي:

CBCو BMPكل عام في زيارتك السنوية للعافية

مستويات الدهون كل 5 سنوات (عند الرجال 40 والنساء 50)

مستويات الدهون عند ≥ 20 سنة من العمر كل 5 سنوات (إذا كنت معرضًا لخطر منخفض للإصابة بأمراض القلب).

تواتر مستويات الدهون أكثر من كل 5 سنوات (إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بأمراض القلب).

مستويات الهيموجلوبين A1c (إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري) ، مع تواترها حسب الخطر