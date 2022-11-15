شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر الإجهاد والتوتر على صحة الجلد.. يسبب حب الشباب والإكزيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر التوتر في العمل على الحياة اليومية، وقد يؤثر على صحتنا بشكل سلبي، وأظهرت الدراسات أن الإجهاد الحاد والمزمن يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة بشرتك بشكل عام، ويمكن أن يؤدي القلق أيضًا إلى العديد من الأمراض الجلدية ، بما في ذلك الاكزيما وحب الشباب والصدفية وتساقط الشعر، في هذا التقرير نتعرف على نصائح للتغلب على التوتر وتقليل تأثيره على صحة البشرة، بحسب موقع "Health".

العلاقة بين القلق والجلد

الدماغ والجلد متشابكان يمكن أن يترجم الضغط النفسي الناتج عن الدماغ إلى بشرتك، كما يمكن أن تؤدي حالات الصحة العقلية مثل التوتر والقلق والاكتئاب إلى مشاكل جلدية جديدة أو اشتعال مشاكل موجودة.

عندما يشعر الشخص بالتوتر ، يقوم الجهاز العصبي الودي بإفراز هرمونات التوتر المعروفة باسم الكورتيزول والأدرينالين ، والتي تزيد من إنتاج الزيت في غدد الجلد هذا يمكن أن يؤدي إلى انسداد المسام وظهور حب الشباب.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الإجهاد المزمن يزيد باستمرار من مستويات هذه الهرمونات ويؤثر سلبًا على صحة بشرتنا.

علاوة على ذلك ، يمكن أن يتسبب التوتر والقلق في زيادة الالتهاب الداخلي.

جسم الإنسان ، تحت الضغط ، يجعل جهازه المناعي يبالغ في رد فعله وينشط الاستجابة الالتهابية.

يؤثر الإجهاد على توازن البكتيريا في أمعائك ويؤدي إلى إطلاق الالتهاب.

ويمكن أن يظهر الالتهاب الداخلي تأثيره خارجيًا هذا يمكن أن يجعلك تعاني من مشاكل جلدية مثل حب الشباب.

علاوة على ذلك ، فإن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجلد الالتهابية المزمنة مثل الوردية والصدفية والأكزيما يكونون أكثر حساسية تجاه النوبات الجلدية عند الإجهاد.

كيف يؤثر الإجهاد على بشرتك

التوتر والقلق يؤثران جسديًا على بشرتنا:

1. الإجهاد يمكن أن يسبب حب الشباب على الجلد

يتسبب هرمون الإجهاد الكورتيزول في زيادة إفراز الزهم في الغدد الجلدية ، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

2. أنه يؤثر على المناعة

يؤثر الإجهاد على جهاز المناعة ، مما يؤدي إلى تفاعل وحساسية البشرة بشكل أكبر لتكون أكثر تفاعلًا وحساسية. يمكن أن يسبب أيضًا طفح جلدي وخلايا واحمرار على الجلد.

3. الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى التهاب

يمكن أن يؤدي إلى تدهور حالات الجلد الالتهابية مثل الصدفية ، والأكزيما ، والوردية ويمكن أن يتسبب التوتر أو القلق في خدش القشور والجروح وتفاقم حالتك.

نصائح للحفاظ على بشرتك خالية من الإجهاد

فيما يلي بعض الطرق للحفاظ على صحة بشرتك* حافظي على روتين صحي للعناية بالبشرة

من الضروري الحفاظ على روتين جيد للعناية بالبشرة ، حتى لو كنت تشعرين بالتعب أو القلق.

حاول الالتزام بروتينك مهما حدث فالإهمال قد يؤدي إلى تفاقم مشاكل بشرتك.

* تناول نظام غذائي متوازن

أضيفي الأطعمة الكاملة والكثير من الفواكه والخضروات الطازجة إلى نظامك الغذائي. تجنبي تناول الأطعمة المصنعة والمليئة بالسكر لأنها لا تؤثر على بشرتك فحسب ، بل تؤثر أيضًا على الصحة العامة.

*النوم جيدا

النوم لعدد كافٍ من الساعات سيتيح لجسمك الوقت للشفاء وتجديد شبابه. يحسن النوم أيضًا مزاجك ومستويات الطاقة وقدرتك على الإدراك.

* ابق نشيطا بدنيا

من الضروري أن تحافظ على نشاطك البدني، لذلك ، مارس الرياضة بانتظام لأنها تفرز هرمونات تحسن من طاقتك.